舊黨部大樓遭黨產會追徵11.4億 國民黨提告敗訴

台北高等行政法院認定國民黨賣給張榮發基金會的舊黨部大樓，當初是非法取得。（記者邱德祥／攝影）

不當黨產處理委員會認定國民黨 「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，向國民黨追徵出售不當黨產價額11億3900餘萬元（台幣，下同，約4100萬美元），國民黨不服提告，台北高等行政法院認為，黨產會追徵合法，昨天判國民黨敗訴。

黨產會指國民黨在1966年與財政部 簽訂借用契約，將位於中山南路11號的建物供辦公廳使用，1971年11月30日期滿後未再續借；1983年才再訂約承租，並於1990年申請承購該不動產，當年6月以7700百餘萬元買下、取得所有權。

國民黨後來拆除原建築，並於1998年改建成黨部大樓，2006年3月4日將土地及建築物以23億元賣給財團法人張榮發基金會。

台北高等行政法院指出，綜觀國民黨取得該不動產歷程，不僅借用、租賃及承購行為，與當時國有財產法相關規定多有未符，違反當時法令；就算形式上看來合法，但自國家取得這些財產，並利用累積成政黨財產，違反憲法所彰顯自由民主憲政秩序價值，符合黨產條例中「不當取得財產」定義。

合議庭認定，黨產會依黨產條例規定，就國民黨其他財產追徵價額，於法並無不合，判國民黨敗訴。