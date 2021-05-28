環團批三接大錢坑 竟藏二期工程再花522億

圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。（本報資料照片）

中選會昨公告珍愛藻礁 、反萊豬等四項公投 案8月28日照辦。藻礁公投領銜人潘忠政昨坦言，確實會擔心疫情讓大家不願出門投票，屆時無法通過投票權人總額四分之一門檻；他還說，中油天然氣第三接收站是「大錢坑」，不僅有第一期開發，還有從未對外公布的第二期，共1332億（台幣，下同，約47.8億美元），直指藻礁公投不是「環保VS.環保」，而是「真相VS.謊言」的問題。

藻礁公投推動聯盟昨舉行視訊記者會，潘忠政說，根據時代力量立委陳椒華提供的2021年度中油預算 一讀通過資料，三接一期工程含外推方案增150億元，共花810億元只為建兩個儲槽；還有從未對外公布的二期522億元，要再做另一碼頭、六個儲槽，不到30年的過渡性需求，竟要花1332億元，「國人可以接受嗎？」

潘忠政認為，現在三接計畫有變要推外推，預算是否應凍結，等新計畫通過環評後再審？台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也質疑說，砸大錢只為設置二座儲槽，卻破壞珍貴的藻礁生態系，是否符合比例原則？

蔡雅瀅還說，蔡政府提出外推方案宣稱「工業港21公頃不再填地」，但已通過的中油預算書有法律效力，卻規畫二期將興建「第二席碼頭等港埠設施」及「六座18萬公秉儲槽」，未來是否會透過環評變更，繼續填地蓋另一碼頭？蔡政府須講清楚。

中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫說，蔡政院宣稱外推455公尺不會影響藻礁生態，但無相關科學資料支持，只在用地圖上大筆一揮，是不負責任；且國際能源總署也發表，應立刻停止投資天然氣等化石燃料，才能達到2050年淨零排放。

潘忠政說，藻礁公投已非「環保對環保」，而是「真相對謊言」的問題，先是蔡政院推外推方案，近期又有停電事件干擾，反對方似乎氣勢高漲。

但藻礁公投推動聯盟仍會持續透過網路社群平台宣傳，相信民眾看到正方論述的努力後，最終會選擇投下同意票。

至於疫情是否會影響公投期程，中選會副主委陳朝建說，全台三級警戒目前是到6月14日，後續會依指揮中心指引做必要的調整及處置。