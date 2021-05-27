黑白集／蔡英文聽不到的聲音

蔡英文總統。(本報資料照片)

這兩天多地降下大雨，稍解旱象，蔡總統在臉書和大家分享石門水庫「下雨的聲音」。的確，人們久未意識到雨的聲音原來如此悅耳，讓人高興得想哭。但身為總統，蔡英文 卻只能文青式地和人民分享雨聲，似有些廉價。

和「悅耳的雨聲」對比，一年多來「水不斷蒸發的聲音」儘管聽不見，但那才是總統的高度該關注的事。正當各地苦旱乃至限水，蔡英文皆避而不談，也未見採取行動。如今，她選擇用「聽雨」和人民同樂，而人們亟待解決「共苦」的時候，她在哪裡？

最近雙北的醫院爆滿，許多患者塞滿急診室，不少新冠確診者甚至無法送進診間，有些人最後在家病故。大家以為只有印度才會出現的景象，而今竟出現在號稱醫療資源豐沛的台灣 。這些民眾和家屬的聲音，不是沒有發出來，而是沒有被聽見。指揮中心忙著壓制地方，卻遲遲不肯把資源發下去。南投僅分配到四千劑疫苗 ，縣長說要自行購買輝瑞疫苗，卻遭中央打槍，嗆對方要來申請。

總統的耳朵，有多少時候是「開著」，我們不清楚。但許多時候，政府卻叫老百姓把嘴巴「關上」，這倒是生活日常。指揮中心每天上午加開的記者會，就在執行「關嘴巴」指令，以官威恐嚇百姓。

蔡總統該聽見更多聲音，包括難聽見及不悅耳的。