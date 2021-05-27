國民黨主席選舉 暫緩

國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)

新冠肺炎本土疫情 嚴峻，國民黨 中常會昨天決定暫緩黨主席、黨代表選舉，待全國警戒降至二級後，再開中常會討論領表、登記與選舉時程。國民黨主席江啟臣 表示，期望在疫情平穩後，順利完成黨職選舉。

中常委提案黨主席選舉延期，主因在於疫情嚴峻，怕此時進行選舉，會增加群聚感染之風險，且疫情當前搞選舉，可能社會觀感不佳，落民進黨口實。國民黨秘書長李乾龍原堅持領表、登記仍於6月初舉行，改線上登記，選舉則視疫情發展而定，後來與中常委溝通後，決定暫緩。

江啟臣昨天在中常會前表示，他已請李乾龍與提案的中常委預先溝通研議腹案與配套措施。事實上，雖李乾龍希望領表、登記能照時程舉行，但組發會已在先前研擬腹案，若7月24日的主席選舉因疫情延期，因8月要舉行公投，因此不可能排在8月，所以組發會計畫延後到9月才舉行。

對於主席選舉延期到幾號，昨天在中常會上，中常委並沒有提出相關時程建議。中常委認為認為疫情變化快速，無法確定何時減緩，因此認為先不要訂時程，所以黨中央才決定在降至二級警戒時，再討論選舉時程；也因此，原本要報告腹案的組發會最後沒有報告。

不過，由於黨中央已經公告選舉時程和條件，也沒有撤銷因為延期撤銷公告，因此參選黨主席需入黨1年，並具中評委的身分，以及投票黨員需入黨1年的條件並沒有改變，防止人頭黨員的機制仍存在。