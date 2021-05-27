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三立為萬華病毒道歉 財經台卡位

台灣新聞組／台北27日電
PTT八卦版討論三立新聞台政論節目稱此波疫情為「萬華病毒」。(翻攝自PTT)
PTT八卦版討論三立新聞台政論節目稱此波疫情為「萬華病毒」。(翻攝自PTT)

新聞區塊變相擴增！國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨決議，許可中嘉集團與練台生旗下共十六家系統商將「三立財經新聞台」移到四十八台；包括去年獨立系統商南國率先成功移頻，共116.9萬收視戶、占全台收視戶百分之25.7%。

這次移頻規模不小，等於讓新聞台區塊從原本的49至58台，擴大到48至58台，三立財經新聞台不僅站穩48台位置，民進黨海派在媒體上的影響力更擴大。

ＮＣＣ表示，經邀請三立電視代表到會面談，並依法考量是否符合區塊化、增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益等面向，並參酌案關地方政府意見後予以許可。

不過，三立新聞台政論節目日前討論疫情時，下標題「萬華病毒」跨縣市流竄，ＮＣＣ已收八件申訴案，申訴民眾批「沒有台灣價值」；國民黨立委洪孟楷質疑，ＮＣＣ難道對特定媒體動都不敢動？當萬華遭媒體刻意汙名時，ＮＣＣ在哪裡？呼籲應對汙名化萬華的電視台勇於開罰。

萬華選區的無黨籍立委林昶佐也表示，三立使用「萬華病毒」這個詞，讓萬華人都感不解與憤怒，許多民眾不平表示「病毒明明源自武漢、變種於英國，萬華是重災區，這幾天在大家努力之下才慢慢控制下來，怎麼被講得好像是病毒發源地？」

三立新聞台23日在「新台灣加油」節目中，談到本土案例，使用「萬華病毒」一詞，有民眾向ＮＣＣ申訴，申訴內容包括抗議汙名化萬華、深化大眾對萬華居民的歧視等，且與ＷＨＯ強調「疾病名稱不宜使用地名」相違背，更有民眾直批三立做法「沒有台灣價值」。三立已發聲明道歉，但強調無醜化或標籤任何地區用意。

台灣 疫情 歧視

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