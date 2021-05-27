新聞評論／缺電 蔡政府還要提前關核二？

電力供應連日吃緊，但核二廠1號機已排定6月上旬或中旬除役，所減少的98.5萬瓩勢必成為今夏用電未爆彈。（本報資料照片）

屋漏偏逢連夜雨，正當電力吃緊，台中火力電廠卻連兩天發生機組故障。先是中火九號機鍋爐24日發生爆管，台電臨時派待修的六號機組上場救援；但不到一天，救援機組也因爐心過熱爆管而停機。主力投手掛點，牛棚的救援投手又垮掉，台電供電不足愈見緊張。在這種時刻，蔡政府卻仍要核二廠一號機組在六月「提前除役」，令人百思不解。

歷經五一三與五一七兩場大停電，台灣 電力不足的問題已無所遁形，蔡政府「不會缺電」的保證頓成泡影。在外界指責備轉容量率「綠燈」是造假後，台電果然變得比較「誠實」，連日來備轉容量率都亮著代表「供電吃緊」的黃燈。昨天台電備轉容量率為7.22％，遠低於法定的10％，這已是今年5月以來的「新常態」，讓人憂心。

從任何角度看，眼前供電的左支右絀，顯示台電的電力調度能力已到極限。例如，旱象中的水力短缺已經見底，無法再支援發電；綠能 則是過度「看天吃飯」，無法成為可以倚賴的支柱。至於作為基載的火力電廠，則已持續被操到無法好好歲修保養的地步；只要稍一閃失，台灣即可能再度發生無預警跳電。在這種情況下，蔡政府卻仍要照既定計畫讓核二廠一號機組在六月中提前除役，實在是完全欠考量的魯莽決定。

寧可讓國家和人民承受缺電、限電的風險，也要不顧一切推動「非核家園」的政策目標，這究竟是蔡政府的敢賭或愚頑？其中答案，恐怕只有蔡總統自己才能夠解答。任何國家的電力政策，應以確保「供應無虞」為第一目標，至於「安全」與「環保」，則應在自身條件的許可範圍內追求最佳可能。一個高明的主政者，會在這些不同條件與目標之間權衡調整，力保人民在生活及生產活動中有電力可用；而不是一味大唱高調執迷於個人追求，卻讓民眾處於缺電、斷電的恐慌之中。

核二廠一號機組的運轉執照，原本要到今年底才到期。但因受限於用過的燃料池貯存容量不足，新北市又不肯發放新的乾式貯存場的逕流廢水排放許可，台電在上次大修後僅放入120束的新燃料，少於應該填放的180束，因此無法運轉至執照屆期日。今年2月起，原能會即開始降低一號機的運轉功率，預計到6月中燃料耗盡，即可自然停機。如此，即達到該機組「提前除役」的目的。

不難想像，核二這樣的「提前除役」劇本，完全是按照蔡總統「非核家園」的目標而安排，和核四燃料棒被迅雷不及掩耳送回美國 一樣。問題在，2月間尚未發生缺電危機，但5月的兩度大停電已暴露缺電問題嚴重。這兩天，若非北部地區接連下雨帶來降溫效果，台電可能還會再跳電。在這種情況下，蔡政府仍然執意要讓核二廠一號機組在夏日用電的尖峰時期提前除役，完全是「走鋼索」的冒險心態，把台灣的斷電危機拿來玩命。

蔡政府或許會把核二停機的責任推給新北市，指責是侯友宜不願核發燃料棒乾式貯存相關執照，逼得一號機只好提前停機。但以蔡政府一向對地方的霸道態度，卻從未試圖就此與新北協商，想必也是覺得如此正好稱了自己的心意。問題是，地方卡照，中央順勢關掉核機組，如此引發的缺電和斷電危機卻是2300百萬人民要承受，究竟是哪個政府在為人民服務？

五一七發生大停電，是因為台電想啟用核三一號機救援不成所致。現在，蔡政府還要提前關掉核二一號機，這個政府是賭徒還是瘋子？