綠網軍反串造假陸認知作戰 高檢署下令嚴查

親綠網路寫手林瑋豐被鄉民揭露反串文自導自演，林妻楊敏更擔任民進黨社群中心副主任，引爆政治攻防。（記者鄭超文／攝影）

親綠寫手林瑋豐被爆自導自演，先在PTT反串親中，再到臉書 批評PTT被染紅，製造大陸認知作戰假象。其實這種手法在民進黨 內部並不少見，也暴露民進黨在疫情 期間仍然忙著「搞政治」，玩過頭結果被反噬。

台灣高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」昨指示刑事局及調查局，必須依查辦假訊息原則「從速從嚴」偵辦。據了解，林瑋豐住居所在新北區，調查局報請新北檢指揮，資安站昨已將相關資料彙整給檢察官研究，今天會與檢方開專案會議，討論適用法條與約談林瑋豐的時間。

林瑋豐在臉書指控八卦版批評衛福部LINE帳號「疾管家」是一場認知作戰，林卻被發現長期以「反對民進黨」、「支持九二共識」等立場在PTT發文，根本是自導自演帶風向；其妻楊敏是民進黨網路社群中心副主任，也被發現曾在PTT留粗言辱罵蔡英文總統生育政策。鄉民大酸，兩人是「認知作戰界的史密斯夫婦」。

林瑋豐前天發表聲明，說自己留言無關配偶，只是有趣，進行反串，他為此道歉；他任職的眼球中央電視台也暫停其職務。林瑋豐發表道歉聲明後，已刪除臉書相關個人照片，未再回應。

民進黨人士透露，網軍自導自演並非新鮮事，過去總統大選時期，曾發生律師謝震武批評國民黨候選人韓國瑜，結果大批疑似韓粉的網友卻攻進藝人謝祖武臉書，讓外界誤以為「韓粉連謝震武和謝祖武都分不清」，其實就是典型的「製造紛爭」手法，先用網軍喊殺，凸顯「韓粉很蠢」，再合理化取笑韓粉。

民進黨人士說，各派系都有網軍，早是不爭的事實，這次很明顯是「玩過頭」。副總統賴清德在民進黨總統初選期間，第一次公開喊話要求蔡英文總統的網軍停戰，成為認證民進黨有網軍的第一人；從「卡神」案例也可看出，其實各派系或個人只要資源豐富，就可以砸錢創造一支網軍部隊，最近綠營刻意發動網軍打擊新北市長侯友宜，也是明顯的例子。

黨內人士感嘆，民進黨口口聲聲希望民眾不要被「認知戰」誤導，自己卻一再因為網軍重挫社會觀感，未來公信力將逐漸喪失；這次「反串秀」也讓各派系知道，原來所謂「解毒者」，常常才是下毒者。

近年雖然民進黨常指控中國認知作戰，但包括官方和網路，並沒有抓到多少證據，倒是PTT幾波假帳號大掃蕩，約九成以上的假帳號都與綠營網軍有關。網友質疑，林瑋豐事件，其實只是「民進黨版網路認知作戰」的冰山一角。

台灣民意基金會昨公布最新民調，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌兩人民調雙雙重挫，民進黨更是大減10.1個百分點，僅些微領先國民黨。該基金會董事長游盈隆表示，民調滑鐵盧有三個關鍵短期因素，包括疫情大爆發、兩次大停電及黑道入黨風波，顯示「執政順境」的好日子過完了。