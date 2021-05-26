我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.5%民眾完成接種

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

綠網軍反串造假陸認知作戰 高檢署下令嚴查

台灣新聞組／台北26日電
親綠網路寫手林瑋豐被鄉民揭露反串文自導自演，林妻楊敏更擔任民進黨社群中心副主任，引爆政治攻防。（記者鄭超文／攝影）
親綠網路寫手林瑋豐被鄉民揭露反串文自導自演，林妻楊敏更擔任民進黨社群中心副主任，引爆政治攻防。（記者鄭超文／攝影）

親綠寫手林瑋豐被爆自導自演，先在PTT反串親中，再到臉書批評PTT被染紅，製造大陸認知作戰假象。其實這種手法在民進黨內部並不少見，也暴露民進黨在疫情期間仍然忙著「搞政治」，玩過頭結果被反噬。

台灣高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」昨指示刑事局及調查局，必須依查辦假訊息原則「從速從嚴」偵辦。據了解，林瑋豐住居所在新北區，調查局報請新北檢指揮，資安站昨已將相關資料彙整給檢察官研究，今天會與檢方開專案會議，討論適用法條與約談林瑋豐的時間。

林瑋豐在臉書指控八卦版批評衛福部LINE帳號「疾管家」是一場認知作戰，林卻被發現長期以「反對民進黨」、「支持九二共識」等立場在PTT發文，根本是自導自演帶風向；其妻楊敏是民進黨網路社群中心副主任，也被發現曾在PTT留粗言辱罵蔡英文總統生育政策。鄉民大酸，兩人是「認知作戰界的史密斯夫婦」。

林瑋豐前天發表聲明，說自己留言無關配偶，只是有趣，進行反串，他為此道歉；他任職的眼球中央電視台也暫停其職務。林瑋豐發表道歉聲明後，已刪除臉書相關個人照片，未再回應。

民進黨人士透露，網軍自導自演並非新鮮事，過去總統大選時期，曾發生律師謝震武批評國民黨候選人韓國瑜，結果大批疑似韓粉的網友卻攻進藝人謝祖武臉書，讓外界誤以為「韓粉連謝震武和謝祖武都分不清」，其實就是典型的「製造紛爭」手法，先用網軍喊殺，凸顯「韓粉很蠢」，再合理化取笑韓粉。

民進黨人士說，各派系都有網軍，早是不爭的事實，這次很明顯是「玩過頭」。副總統賴清德在民進黨總統初選期間，第一次公開喊話要求蔡英文總統的網軍停戰，成為認證民進黨有網軍的第一人；從「卡神」案例也可看出，其實各派系或個人只要資源豐富，就可以砸錢創造一支網軍部隊，最近綠營刻意發動網軍打擊新北市長侯友宜，也是明顯的例子。

黨內人士感嘆，民進黨口口聲聲希望民眾不要被「認知戰」誤導，自己卻一再因為網軍重挫社會觀感，未來公信力將逐漸喪失；這次「反串秀」也讓各派系知道，原來所謂「解毒者」，常常才是下毒者。

近年雖然民進黨常指控中國認知作戰，但包括官方和網路，並沒有抓到多少證據，倒是PTT幾波假帳號大掃蕩，約九成以上的假帳號都與綠營網軍有關。網友質疑，林瑋豐事件，其實只是「民進黨版網路認知作戰」的冰山一角。

台灣民意基金會昨公布最新民調，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌兩人民調雙雙重挫，民進黨更是大減10.1個百分點，僅些微領先國民黨。該基金會董事長游盈隆表示，民調滑鐵盧有三個關鍵短期因素，包括疫情大爆發、兩次大停電及黑道入黨風波，顯示「執政順境」的好日子過完了。

民進黨 臉書 疫情

上一則

三級警戒延長 雙北急診爆滿…病床擠滿、患者躺走廊

下一則

路透：AIT酈英傑暗示 美不急向台灣送新冠疫苗

延伸閱讀

綠網軍反串親中造假 台高檢署下令嚴查

綠網軍反串親中造假 台高檢署下令嚴查
親綠寫手反串親中 造假「認知作戰」被抓包

親綠寫手反串親中 造假「認知作戰」被抓包
造假掰有趣 藍酸:指揮中心怎麼看？

造假掰有趣 藍酸:指揮中心怎麼看？
親綠寫手抹紅案 民進黨：並非林姓網友號召刪除疾管家

親綠寫手抹紅案 民進黨：並非林姓網友號召刪除疾管家

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

2021-05-19 02:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男