觀察站／一手打假一手造假 自毀人民對執政者信任

民進黨籍立委王定宇指控PTT鄉民有中共同路人進行認知作戰、攻擊疾管署，被鄉民查出是親綠寫手自導自演。（本報資料照片）

蔡英文 總統在民進黨 中常會三令五申要黨公職打假訊息，不要打擊防疫 士氣，沒想到卻出現民進黨網路社群副主任楊敏的丈夫林瑋豐「自導自演」反串秀。民進黨一手「打假」，一手「造假」，自毀人民對執政者的信任，更讓民主蒙羞。

民進黨取得完全執政，關鍵就在中國大陸的威脅，反中的「芒果乾（亡國感）」成為政治最佳提款機。即使是防疫期間也在所不惜，從林瑋豐扮演「中共同路人」激化人民仇中情緒，就可發現，親綠網軍的手法是先塑造敵人，再一舉收割，不在乎是否撕裂人民情感。

如果民代監督政府、市井小民批評政府、誤傳假訊息，都可能被以社會秩序維護法「關三天」，來自執政黨中樞的假消息、反串義勇軍，又該當何罪？民進黨若對自己人輕輕放下，如民進黨立委許智傑所稱「給年輕人一個機會」，難免令人質疑，整起自導自演是不是蔡政府授意？難道蔡英文真如在野黨所質疑的，才是反串大隊的網軍頭目？

聲稱多元民主的網路世界，如今卻充斥政治網軍亂帶風向，立法院本會期好不容易通過「1450」條款，但條款還沒上路，亂象已再次重演。蔡英文要求黨公職嚴打假訊息，不料造假卻是「自己人」；在野黨諷刺是「白天做防毒軟體，晚上放病毒」，尤其在疫情升溫下，這種兩面手法更讓人反感。

民進黨昨天一手「光速切割」，強調林瑋豐未受雇民進黨，這是網友個人行為；另一方面也「變相護航」，強調不是林鼓吹刪除「疾管家」，顯然在繼續執行「綠色認知作戰」，更嚴重的是，民進黨無所不在的網軍，政媒演員太入戲，已讓人分不清真假。