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新聞評論／親綠反串親中 編出蔡政府認知作戰

聯合報社論
國民黨舉行記者會質疑「親綠寫手抹紅案」。（圖：國民黨團提供）
國民黨舉行記者會質疑「親綠寫手抹紅案」。（圖：國民黨團提供）

蔡總統最近大打「認知作戰」牌，希望扭轉民眾對政府防疫不力的注意，未料卻捅出自家蟑螂窩。綠委王定宇先爆料，稱台灣網路論壇批踢踢（PTT）已遭中共滲透染紅，遭洗版鼓吹刪除疾管署帳號，這是對岸認知作戰的伎倆。誰知網友揭穿，整起事件其實是親綠網路寫手林瑋豐自導反串，其妻為民進黨網路社群中心副主任楊敏。原來，蔡政府的反中認知作戰，竟是自己人演出來的。

近日蔡政府正加大言論管制，每日由內政部次長陳宗彥對各項傳聞嚴正駁斥，並以「重罰300萬（台幣，約10.8萬美元）」、「重判三年」等警告民眾勿任意轉發消息，迄今已移送數十件。在這種情況下，執政黨竟演出綠網軍造假反串、綠委進而討伐、總統跟進倡導「反認知作戰」的三部曲，政治操作沒品到這種地步，令人不敢置信。也難怪前綠委郭正亮大罵，「真是蟑螂窩」，連總統都敢騙。

然而，這個「蟑螂窩」事件，蔡總統真是完全無辜嗎？身為黨主席，蔡英文隨著自己的黨工、網軍、立委編造出來的劇本起舞，打成中共的「認知作戰」，難道一點責任都沒有？就算她是「被騙」，但民進黨如此喜好造假的惡質文化，是誰縱容的？林瑋豐被揭穿後立即承認造假，卻撇清此事，聲稱與其妻無關，並要求大家「到此為止」；如此收放自如，以為便可了事。若非他有恃無恐，何以能如此從容？

多少人會相信這次事件只是偶發？若不健忘，前行政院發言人丁怡銘的假梗圖事件，也是如出一轍的操作，意圖栽贓「美牛」，以正當化政府開放「萊豬」。政府發言人化身網軍總指揮，事跡敗露後假裝辭官，立刻又由後門回到行政院擔任顧問。如此用人的政府，會把品德納入考量嗎？林瑋豐雖身在外圍，卻配合黨的運作行動，更形自如。在PTT上，他把紅色網軍反串得活靈活現，準確詮釋出「認知作戰」劇本；對蔡政府而言，這難道不是大功一件？

在本土疫情延燒的當下，蔡政府近日又打起抗中牌，試圖以對岸的「認知作戰」喚起台灣人的厭中情緒，轉移民眾對疫情的不滿。這一招，過去幾年都打得極為順手；但這次卻扯出「綠軍反串造假」的醜聞，馬腳一露，恐怕是偷雞不著蝕把米。無論如何，政府施政如果拿不出真本事，一心只想用偽詐手段來榨取百姓的恐中情緒，終會被看破手腳。

蔡總統這些日子以來一定非常鬱卒，五二○就職五周年大日子，卻碰到缺水、缺電、缺疫苗的「三缺」。百姓身處苦海，執政當局再怎麼大吹法螺，人們絕不可能買帳。蔡政府自詡是全球「防疫模範生」，最近本土疫情卻四處拉警報，光環破滅。而指揮官陳時中使出「校正回歸」術，則遭質疑是故意吃案虛報，目的是為了美化五二○的政績。蔡政府吹噓「美台關係史上最佳」，但美方的支持依然只是「口惠」，台灣依舊被排除在世衛組織年會之外，也未獲得美方饋贈任何疫苗。

最近，蔡總統頻頻喊話「團結」，意味政府正面臨艱鉅的挑戰；因為拿不出有效對策，只能訴諸道德喊話與愛國主義。諷刺的是，蔡政府在呼籲中央與地方應齊心抗疫時，也強調要注意假訊息的傳播和澄清；誰料，這次大家揪出埋伏的「紅色網軍」，竟然是綠營側翼反串扮演，並由綠委和總統接力搬上舞台。蔡總統指責中共對台進行「認知作戰」，結果從事認知作戰的人，卻是出沒在台黨政周邊的「蟑螂窩」。對此，蔡英文要如何辯解？陳宗彥要如何法辦？

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