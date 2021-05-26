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鄉民酸綠切割 爆料「林瑋豐與民進黨高層關係深」

台灣新聞組／台北26日電
林瑋豐被爆曾任高雄市長陳其邁（圖）擔任立委時的助理。（本報資料照片）
林瑋豐被爆曾任高雄市長陳其邁（圖）擔任立委時的助理。（本報資料照片）

親綠網路寫手林瑋豐被爆出疑似在PTT自導自演中國大陸認知作戰一事，揭發林PTT帳號的鄉民也發文要求民進黨立委王定宇查辦，「不辦就是包庇中共同路人」。對於民進黨回應，林並非民進黨工，更不是受雇於民進黨，也引來許多鄉民大酸「切割」，更有人爆料，林瑋豐與民進黨黨政高層還有更深的關係。

王定宇前天指控PTT鄉民有中共同路人進行認知作戰、攻擊疾管署，被鄉民查出是林瑋豐自導自演。

揭露林瑋豐PTT帳號的鄉民也要求王定宇查辦，「少把你們的髒手伸到PTT」，並批評林瑋豐明知PTT的生態有認真、有反串、有嘴砲，卻為了謀求個人的政治利益反過來抹紅PTT，「這種行為才是真正的中共同路人啦」。王定宇的臉書也被灌爆，許多人留言支持王定宇「查起來」，「三百萬罰單開下去」。

PTT前八卦板板主長男次男在臉書表示，整天試圖分化台灣、扯防疫後腿的不肖分子，林瑋豐正是其中之一，他的資料在PTT和個人FB都很齊全，可能也和王定宇有過一面之緣，相信王一定能將其繩之以法。

BBS站批踢踢創站站長杜奕瑾也在臉書貼文，用自己帳號反串，然後指控後自爆反串，這個算是網軍嗎？他是沒看過這種「全裸的網軍」，也不懂怎麼回事。

還有鄉民在PTT爆料，林曾任高雄市長陳其邁擔任立委的助理，陳其邁還擔任其主婚人，關係匪淺。林也曾是總統府副秘書長李俊俋的核心幕僚，鄉民大酸，民進黨如今言行根本是切割。

國民黨主席江啟臣痛批，民進黨的1450網軍，已升級成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」，宣布將成立「打假訊息反認知作戰中心」，要把「綠營政治蟑螂」通通抓出來。

民進黨 臉書 中共

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