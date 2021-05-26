在野批綠色認知作戰「豐功瑋業」 促蔡英文道歉

親綠寫手反串自導自演中國大陸認知作戰，在野黨要蔡英文道歉。（本報資料照片）

親綠寫手林瑋豐被網友抓包在PTT反串留言，疑似自導自演中國大陸認知作戰。國民黨 立院黨團總召費鴻泰引用前立委郭正亮的形容，指民進黨 已成假訊息的「蟑螂窩」，費更批蔡英文總統就是「蟑螂王」；民眾黨也抨擊，台灣人不只要慎防中共的認知作戰，更要提防民進黨透過「豐功瑋業」的綠色認知作戰，蔡總統應向國人道歉。

民進黨中央將林瑋豐爭議定調為「林姓網友個人行為」。民進黨發言人顏若芳昨說，國民黨把一個網友的留言無限上綱到蔡總統，根本是模糊焦點、政治操作，根本問題是有人刻意在網路上冒名「疾管家」LINE帳號及鼓吹刪除「疾管家」；對於國民黨不實爆料，民進黨要求澄清、道歉。總統府昨無回應。

國民黨中央昨成立「打假訊息反認知作戰中心」，要揪出網路假訊息。國民黨團書記長鄭麗文說，蔡總統應即刻把整起事件「做球手」林瑋豐的妻子、民進黨網路社群 中心副主任楊敏去職，打人喊救人的立委王定宇送紀律處分，「但我笑妳不敢，因為妳就是蟑螂王，根本是蛇鼠一窩。」

中廣董事長趙少康批評，民進黨養大批網軍帶風向，現在「一條龍」式網軍操作赤裸裸呈現，最後結論「一切都是阿共的陰謀」，不知道還有多少「林瑋豐們」？國民黨革實院副院長黃健豪質疑很多假消息都是綠營「自產自銷」，自己放毒、自己消毒。

民眾黨立委高虹安表示，這樣的行為就像「白天推銷防毒軟體，晚上寫病毒、放病毒」，相關單位應盡速調查、法辦。時力黨團昨指出，匿名帳號及粉專在網路上惡意操弄輿論方向，造成公共論述品質嚴重下降，背後操弄的政黨難辭其咎。

王定宇說，用反串來凸顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦；除了反串，還有惡意山寨平台，刻意丟出「惡意假訊息」，在各社群平台發動假消息攻擊，甚至發動退訂正版「疾管家」，這些事情都是真實存在。面對認知作戰攻擊，朝野政黨應查出真實的攻擊者。