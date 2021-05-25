我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

蔡蘇民調三原因重挫 游盈隆：執政順境好日子過完了

記者蔡晉宇／台北25日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌兩人民調雙雙重挫，政黨支持度部分，民進黨更是大減10.1個百分點，僅以23.2％些微領先國民黨的21.2%。基金會董事長游盈隆表示，蔡蘇民調滑鐵盧有三個關鍵短期因素，包括新冠肺炎疫情大爆發、兩次全國大停電、及民進黨爆出黑道黨公職風波。

蔡英文5月施政滿意度民調顯示，8.5%非常贊同，37.2%還算贊同，24.9%不太贊同，16.4%一點也不贊同，13.1%沒意見、不知道或拒答。游盈隆表示，蔡英文總統聲望45.7%，創21個月來新低，這顯示蔡第二任期一周年的總統聲望大不如前，國家領導方式所獲支持與肯定首次遠低於百分之五十。這是一個新的變局，也是一個嚴重的警訊。

游盈隆說，一個長達22個月的執政順境正逐漸走入歷史，第三次執政困境已呼之欲出。如果再以蔡總統2016年5月上任迄今五年聲望走勢來看，可以看到五年間蔡總統聲望的高低起伏，其中大致經歷過兩次執政順境，兩次執政困境；關於「執政順境」或「執政困境」的界定，是以人民對總統執政表現的支持比例而定，當人民支持多於不支持時，可視為是「執政順境」，當人民不支持多於支持的時候，就可視為「執政困境」。

游盈隆指出，兩次執政順境，一次是2016年5月到同年10月，另一次就是約略自2019年8月開始到現在，長達 22 個月。至於兩次執政困境，第一次是自2016年11月開始到2017年8月，持續約9個月，第二次是從2017年11月 開始到2019年7月，長達20個月，在執政五周年的此時此刻，台灣正處於疫情強烈風暴中，一個新而險惡的歷史情境已在眼前，將嚴厲考驗蔡英文總統及其執政團隊的治國能力

至於蘇內閣五月施政滿意度，民調顯示，7.7%非常滿意，37.2%還算滿意，24.7%不太滿意，19.9%一點也不滿意，10.5%沒意見、不知道、拒答。游盈隆分析，有四成五基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，但也同樣有四成五的人不滿意，旗鼓相當；這意味著國人對蘇內閣整體施政表現好壞看法分歧、毫無共識，且不滿意度也創下新高，均顯示蘇內閣即將過著「逆水行舟」的苦日子。

民調 蔡英文 台灣

上一則

黑白集／瘟神的眼淚 柯P妻打AZ竟遭酸

下一則

彭博：校正回歸 削弱官方公信力

延伸閱讀

中央地方頻傳不同調 蔡英文：放下心中芥蒂面對疫情

中央地方頻傳不同調 蔡英文：放下心中芥蒂面對疫情
留言蔡英文Twitter指單日確診衝破2千 警：境外假訊息

留言蔡英文Twitter指單日確診衝破2千 警：境外假訊息
蔡英文：網傳確診假訊息是認知作戰 我很健康

蔡英文：網傳確診假訊息是認知作戰 我很健康
蔡英文：拜託民眾周末非必要別出門 沒接觸史暫緩篩檢

蔡英文：拜託民眾周末非必要別出門 沒接觸史暫緩篩檢

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員疑似確診，市長陳其邁下令天亮前清空消毒。記者徐如宜／攝影

台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重

2021-05-17 17:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡