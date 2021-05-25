蔡蘇民調三原因重挫 游盈隆：執政順境好日子過完了

台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

台灣 民意基金會今天公布最新民調 顯示，蔡英文 總統與行政院長蘇貞昌兩人民調雙雙重挫，政黨支持度部分，民進黨更是大減10.1個百分點，僅以23.2％些微領先國民黨的21.2%。基金會董事長游盈隆表示，蔡蘇民調滑鐵盧有三個關鍵短期因素，包括新冠肺炎疫情大爆發、兩次全國大停電、及民進黨爆出黑道黨公職風波。

蔡英文5月施政滿意度民調顯示，8.5%非常贊同，37.2%還算贊同，24.9%不太贊同，16.4%一點也不贊同，13.1%沒意見、不知道或拒答。游盈隆表示，蔡英文總統聲望45.7%，創21個月來新低，這顯示蔡第二任期一周年的總統聲望大不如前，國家領導方式所獲支持與肯定首次遠低於百分之五十。這是一個新的變局，也是一個嚴重的警訊。

游盈隆說，一個長達22個月的執政順境正逐漸走入歷史，第三次執政困境已呼之欲出。如果再以蔡總統2016年5月上任迄今五年聲望走勢來看，可以看到五年間蔡總統聲望的高低起伏，其中大致經歷過兩次執政順境，兩次執政困境；關於「執政順境」或「執政困境」的界定，是以人民對總統執政表現的支持比例而定，當人民支持多於不支持時，可視為是「執政順境」，當人民不支持多於支持的時候，就可視為「執政困境」。

游盈隆指出，兩次執政順境，一次是2016年5月到同年10月，另一次就是約略自2019年8月開始到現在，長達 22 個月。至於兩次執政困境，第一次是自2016年11月開始到2017年8月，持續約9個月，第二次是從2017年11月 開始到2019年7月，長達20個月，在執政五周年的此時此刻，台灣正處於疫情強烈風暴中，一個新而險惡的歷史情境已在眼前，將嚴厲考驗蔡英文總統及其執政團隊的治國能力

至於蘇內閣五月施政滿意度，民調顯示，7.7%非常滿意，37.2%還算滿意，24.7%不太滿意，19.9%一點也不滿意，10.5%沒意見、不知道、拒答。游盈隆分析，有四成五基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，但也同樣有四成五的人不滿意，旗鼓相當；這意味著國人對蘇內閣整體施政表現好壞看法分歧、毫無共識，且不滿意度也創下新高，均顯示蘇內閣即將過著「逆水行舟」的苦日子。