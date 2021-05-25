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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

黑白集／瘟神的眼淚 柯P妻打AZ竟遭酸

言論部二
台北市議員梁文傑（圖）譏諷柯文哲的醫師妻子陳佩琪打AZ疫苗是「知錯能改，善莫大焉」。(本報資料照片)
台北市議員梁文傑（圖）譏諷柯文哲的醫師妻子陳佩琪打AZ疫苗是「知錯能改，善莫大焉」。(本報資料照片)

柯文哲要求台北市醫護一律打疫苗，他的醫師妻子陳佩琪原想「等更好疫苗」，近日也因此打了AZ疫苗，卻引來綠營支持者酸言酸語。北市議員梁文傑甚至譏諷，她「知錯能改，善莫大焉」；彷彿「等更好的疫苗」是多麼罪大惡極。

AZ疫苗保護力見仁見智，但血栓疑慮未消，最近連日本都喊暫停。具備專業能力的醫護人員，當然了解這個事實，因此對AZ疫苗施打意願不高。問題是，由於政府部署缺乏遠見加上採購不力，台灣迄今也只能提供AZ疫苗，這能怪醫護人員想等更好的疫苗嗎？

如果防疫當成作戰，醫護就是第一線戰士，政府有義務提供他們最好的裝備，就像必須給戰士最好的武器及防護，才能在陣前殺敵且自保。政府無法提供最好的武器，弄得醫護人員必須在「染疫」和「疫苗副作用」間兩害相權，政治人物不知反省，竟還譏嘲他人「知錯能改」，可謂毫無羞恥之心。

熱播影集「火神的眼淚」有個橋段：消防局長向市長和議長爭取預算，希望汰換老舊消防衣和無線電；但市長只承諾「二擇一」，還說預算拿來放煙火才能「讓市民有感」。劇中的市長、議長再不堪，諒不敢在消防員被迫用老舊裝備救火時，說他們「知錯能改」。只能說，綠營演出的「瘟神的眼淚」，更勝「火神的眼淚」！

疫苗 預算 台灣

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