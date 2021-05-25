造假掰有趣 藍酸:指揮中心怎麼看？

國民黨文傳會副主委鄭照新。(取自鄭照新臉書)

蔡英文 總統才在臉書 呼籲大家不要相信網路鼓吹「移除疾管家」的假訊息，結果網友隨後就抓到批評疾管家的竟是蔡英文支持者反串，也就是目前任職於眼球中央的員工林瑋豐「自導自演」，引發網民關注。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書公布「認知作戰」流程，呼籲媒體朋友一定要在中央流行疫情指揮中心每日澄清假新聞的記者會上提問，如何看待這種反串的假訊息。

民進黨立委王定宇在臉書指控，網路論壇PTT八卦 板出現呼籲民眾移除、封鎖衛福部疾管署帳號，並稱「認知作戰」已直接改成鼓吹大家封鎖疾管署帳號。

鄭照新指出，第一，王定宇在臉書說八卦版有中共認知作戰要查；第二，林瑋豐在臉書說八卦版罵疾管家是認知作戰；第三，蔡英文晚間在臉書表示大家不要被移除疾管家的假訊息誤導；第四，鄉民查到林瑋豐平常的帳號就常在反串罵陳時中、挺柯文哲、挺中共；第五，鄉民查到林瑋豐的太太是民進黨社群中心副主任；第六，鄉民查到林瑋豐大學期末報告指導教授是提出「3＋11」的現任民進黨立委范雲。

對於林瑋豐在臉書解釋，自己反串是「自以為有趣」，強調絕對不是「自導自演」。對此，鄭照新也配合反酸：「這絕對不是自導自演套路喔」、「這是當事人幽默的玩笑而已」。鄭照新說，不知道指揮中心每天開的假訊息澄清的記者會如何看待這種幽默，「請媒體朋友一定要當面提問」。