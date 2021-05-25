親綠寫手反串親中 造假「認知作戰」被抓包

有網友在PTT爆料，立場親綠的網路寫手林瑋豐不斷以「bj26bj」帳號在PTT反串留言，疑似自導自演認知作戰一事。(翻攝自PTT)

綠營人士昨天指控ＰＴＴ鄉民有中共 同路人進行認知作戰、攻擊疾管署，鄉民傍晚展開逆襲，查出帳號是親綠網路寫手林瑋豐自導自演，質疑他妻子在民進黨社群 中心任職；林瑋豐昨晚在臉書 上發聲明「在個人臉書的貼文及ＰＴＴ留言造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言也表達歉意。」他在眼球中央電視台工作職務暫停，外界有任何指教請在臉書留言。

眼球中央電視台也發聲明，指出「林瑋豐的個人言行不代表本頻道立場。本頻道所有腳本都由團隊共同達成共識才進行製作，絕無網路所說的不實臆測。」會向林瑋豐查證行為動機，查明真相前，暫停林瑋豐於眼球中央電視台職務。

台北市議員徐巧芯指出，昨天下午一點半左右，看到民進黨立委王定宇氣噗噗轉發了一張圖，說ＰＴＴ八卦版竟有中共同路人進行認知作戰，揚言要查辦。原來轉發的是前記者林瑋豐所寫的文章，徐巧芯表示，她看了也嚇一跳，畢竟從小學三年級開始用ＰＴＴ，沒有聽過被中共同路人占領的消息。

徐巧芯說，八卦版眾為了維護名譽，發揮出無比效率。很快的，不斷用推文詆毀陳時中指揮官、幫中國讚聲的「中共同路人」一下就被抓到了，出現一個神祕帳號「bj26bj」，疑似中共同路人就是林瑋豐本人。

徐巧芯說，原本他把臉書關掉，後來晚間八點左右重新開啟，但把跟Emily Yang的關係還有自己工作經歷都刪除，也承認該帳號就是本人。既然網友起了一個頭，可以讓立委盡情查辦，打假是每個人責任，王定宇說可以依照國安法罰一億台幣，非罰不可，「究竟後面會怎麼發展呢，讓我們繼續看下去」。

PTT鄉民追查帳號反咬目前任職於眼球中央的員工林瑋豐自導自演，先在PTT反串親中再到臉書批評PTT被染紅。林瑋豐的配偶是民進黨網路社群中心副主任，前立委郭正亮公開在群組質疑楊敏是否知情，還大罵「連總統也騙嗎」、「真是蟑螂窩」。

林瑋豐24日晚表示，關於PTT八卦板上的留言，係因個人不滿相關文章部分留言的立場，以PTT常見的反串方式，自以為有趣，進行反串、惡搞留言。雖然反串行為常見於PTT的政治討論中，但留言內容確實與本人平時政治立場不同，也和自己的政治評論有所違背，個人願為此道歉。

他表示，於在PTT上站十餘年，自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲。直到2014年，因媒體工作需求，單日超貼同間公司新聞被抓包，分身被刪，本尊帳號遭水桶7年，至日前八卦板水桶解除後，才再度上站玩反串，相關水桶紀錄在站內均可查詢。「個人在PTT及臉書上的任何發言，若有任何法律問題，本人也願意坦然接受。」

林瑋豐表示，他日常在網路社群的發文，一直以來都與配偶無關，就如同一般使用者不會跟另一半說自己要推什麼文。事實上，配偶對他的網路社群使用有諸多不滿，也時常勸誡他不要沉迷於網路筆戰，更別提指示或建議他的發文。他確實沒有做好本份，對於配偶及無端被牽扯直接或間接問候的家人、自己的小孩，他感到相當抱歉。

林瑋豐說，配偶與他相識11年來，兩人在工作和網路社群使用上始終為獨立個體，本就互不干涉。外界不必要的臆測及影射，希望到此為止。