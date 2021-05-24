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28日前 供電吃緊

記者林海／台北24日電
台灣近來不斷發生大停電，讓民眾對於政府的能源政策信心直落，加上天氣愈加炎熱，冷氣機的使用需求日益增高，缺電問題無法忽視。(記者余承翰／攝影)
台灣近來不斷發生大停電，讓民眾對於政府的能源政策信心直落，加上天氣愈加炎熱，冷氣機的使用需求日益增高，缺電問題無法忽視。(記者余承翰／攝影)

缺電危機又來了，目前全台共有四座大型機組進入歲修，雖然核三廠一號機與林口廠三號機組提早完成歲修回歸發電，但仍補足不了缺口，今起至28日恐每天亮出代表「供電吃緊」的黃燈。雪上加霜的是，大林廠一號燃煤機組昨天傍晚跳機，雖緊急修復，但宛如走鋼索的供電情形，一旦再出現任何意外，停電噩夢恐又重臨。

在五一三、五一七歷經兩次機組故障、停電，台灣不缺電的說法在17日記者會上被台電自行推翻，民眾擔憂，真正的夏天才將到來，缺電情況是否更嚴重，企業更憂心能不能維持正常的生產運作。

台電曾表示，由於近日高溫炎熱、民眾因疫情紛紛在家上班上課，帶動用電量大幅攀升，因機組歲修、水情吃緊，讓發電量捉襟見肘；目前仍有協和四號燃油機組、興達二號燃氣機組、大林六號燃氣機組、大潭六號燃氣機組仍歲修中，分別要到6月中旬至7月中旬才能歸隊發電。

四部歲修機組總裝置容量達222萬瓩，雖然核三廠一號機與林口廠三號機提前回歸，但也只讓備轉容量率從百分之六點一九上修至百分之七以上，仍無法達到百分之十。

根據台電預估，未來一周電力供需從今日起至28日連續五天將再亮五顆黃燈，預測用電高達3750萬瓩。換言之，未來一周如果要保持穩定供電，所有機組都不能出任何意外，否則全台分區輪流停電情況並不是不可能再出現。

全台供電情形已經令人擔憂，大林一號燃煤機組昨天傍晚還因「勵磁系統」過電壓保護電驛動作導致跳機，雖然不影響供電也未造成停電，但脆弱的供電系統讓民眾總是籠罩在隨時可能停電的陰影之下。對於全台供電吃緊，經濟部除了呼籲民眾節電、請民營電廠增加發電之外，也情商用電大戶在下午4時後減少用電。

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