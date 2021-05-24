停電影響核四公投 綠急 藍影片宣傳

民進黨內人士評估，日前遇上兩度大停電後，支持「重啟核四公投」恐會增加。圖為核四電廠。(本報資料照片)

因應8月公投 ，民進黨原本要舉辦3百場次說明會，卻遇疫情 停擺，目前恢復舉辦日期遙遙無期，綠營內部已有焦慮，若無法辦下鄉說明會，無法與支持者論述，若用網路宣傳，許多年長使用者不熟悉，也無法達到效果。國民黨則改以影片教學，希望以趣味方式，讓地方黨員學習如何宣導公投。

因應公投的問政說明會，已因太魯閣號事件延過一次，許多民進黨立委的說明會已排到6月底，卻又受疫情影響，恢復舉辦遙遙無期。綠營立委指出，下鄉說明會可吸引支持者前來，尤其行政院長蘇貞昌等人當講師，支持者聽了說明可回家傳播，效應很大；如今因為疫情，有人認為網路就可宣傳，但疫情還未結束，這時用網路宣傳可能得到反效果，在實體及網路都無法宣傳下，等於回到2018年公投時的「冷處理」，恐節節敗退。

民進黨內人士更評估，日前遇上兩度大停電後，支持「重啟核四公投」恐會增加，若說明會無法舉辦，還將有連動效應，甚至造成「三接外推方案」的效果大打折扣，進而影響到「珍愛藻礁 公投」的投票結果。

但也有民進黨立委表示，公投說明會若到8月都無法辦，有一個連動效應就是「公投可能也無法舉辦了」，對於目前飽受「內外夾攻」的執政黨而言，反倒是好事。

藍營也因疫情關係，暫緩內部公投宣講，改以影片教學，除了日前已經釋出兩支公投影片外，最新一支影片是由國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介拍攝，希望以趣味方式讓地方黨員學習如何宣導公投，也同時提醒大家待在家防疫，看影片學習公投知識，做好解封後隨時能上街頭宣講的準備。

「珍愛藻礁公投」8月28日投票，行政院提出中油天然氣第三接收站外推至一點二公里方案，已讓部分團體「倒戈」支持外推，蔡英文總統更交代黨內要如「水銀瀉地」向民眾溝通。為對抗政府力量，藻礁公投推動聯盟原擬培訓全國一百名以上種子講師到各地宣講，但近日遇疫情爆發，計畫全喊卡，再加上一周兩次大停電讓不少人認為三接有其急迫性，環團內部人士憂心忡忡，認為雙重原因對藻礁公投大為不利。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，行政院的三接外推方案根本不能守護藻礁，原本打算5月30日舉辦論壇對外澄清外界錯誤訊息並正式表態立場，如今遇到疫情只能停擺；先前正在培訓一百名種子講師組成教育宣講團，也不知道何時可恢復。

近期全台一周兩次大停電讓三接議題更受關注，還有人「帶風向」不能讓藻礁公投擋三接。潘忠政說，這兩次停電凸顯政府能源政策的兒戲，公投要翻轉的也是這部分，希望民眾有思辨能力、了解三接蓋在觀塘的荒謬，對公投仍會抱持樂觀態度。

環保署前署長、台大永續地球尖端科學研究中心兼任教授魏國彥也說，政府若要拆解藻礁公投問題，應先理解連署民眾深層想法，例如是否對整體能源政策不滿；另外，各界對藻礁認識缺乏廣度、寬度及時間長度，「只看有病灶的位置」，事實上溪流汙染、海流漂沙都可能影響藻礁生態。影響藻礁生存的不只有三接，「這些因素，恐怕政府現在的了解也還不夠。」