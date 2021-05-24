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全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

新聞眼／綠兩難 打柯有忌憚 誅侯憂更大

記者丘采薇、張曼蘋、鄭朝陽

新冠肺炎疫情嚴峻，最近確診病例多在雙北市，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜成為焦點，兩人都數度祭出鐵腕，網路聲量大增。2022選舉在即，綠營側翼以「防疫不力」打擊侯友宜，網路上早就猛攻多日；但民進黨對柯文哲反而噤聲，引發「拉柯打侯」之議。

過去一年，中央政府光靠「防疫模範生」名號就無往不利，柯文哲及其他藍營縣市長也只能安靜配合，但如今疫情快速變化，雙北市長因防疫「超車中央」重新找到舞台，雖然綠營內部不斷有人批評侯友宜「只會喊封城」，但侯的民調始終維持高點，這恐怕才是民進黨內部最擔心的事情。

民進黨備戰2022，還看不出明顯輪廓，到底要派誰與侯友宜一較高下，一直是內部難解的疑問，原因很簡單，沒有人想當「砲灰」。

對民進黨來說，侯不但是2022難以扳下的對手，也可能是2024年總統大選的頭號敵人，一有機會當然要「強力監督」。但疫情期間「拚政治」是兩面刃，若讓民眾觀感不好，很可能打成反效果，把侯愈打愈大咖。

柯文哲當然也是民進黨的眼中釘，雙方曾在2014年合作創高峰，如今卻是「最熟悉的陌生人」。柯文哲早就宣告要選2024，只是聲勢已不如過去高峰，但柯文哲在這波處理疫情過程逆轉頹勢，許多人都說「那位被政治耽誤的醫生市長『阿伯』回來了。」

柯陣營人士認為，柯最近收拾起嬉笑怒罵，用嚴肅態度面對疫情，決策明快，民眾也聽得懂他的話。北市府發言人陳智菡也說，過去一周，柯文哲臉書平均一天按讚數約成長三倍，直播人數也從去年兩、三千人跳增至現在一萬多人；她相信大家是看到柯認真處理危機。

事實上，柯文哲能成立「台灣民眾黨」，正因為有一群鐵桿「柯粉」。2018年民進黨拍板不與柯文哲合作，這群「柯粉」也讓民進黨高層瞬間體會「白綠分手」的嚴重性。也因為深知柯文哲擁有一批網軍並不好惹，「打柯」顯得有所顧忌，才有「拉柯打侯」之議。

柯文哲 民進黨 疫情

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