蔡蘇溝通出現破口？府大動作秀同框照澄清

媒體報導，府院溝通出現破口。為了釋疑，總統府昨罕見出示照片，證明行政院長蘇貞昌（左）昨天到官邸向蔡英文總統（右）報告相關防疫措施。圖／取自總統府發言人張惇涵臉書【作者：杜建重，日期：2021-05-22，數位典藏序號：20210521173428705】

疫情 升溫，府院溝通是否出現破口？財訊昨天報導，國安會前諮詢委員郭臨伍去年已擬定疫情擴大因應方案，但因府院溝通問題，總統府未交付行政院執行；總統府昨天大動作澄清，更罕見貼出蔡英文總統和行政院長蘇貞昌會面照片闢謠。

根據財訊報導，郭臨伍去年5月就寫好疫情擴大的因應方案，包括建置全國支援動員系統，準備3萬個醫療艙和支援人力系統等；但國安會方案送到總統府，府卻未送到行政院，原因是府院溝通「卡卡」，沒有人敢跟蘇提這件事。後來加上疫情控制得宜，這件事就不了了之，郭臨伍今年3月已離開國安會。

財訊另一篇報導高度質疑，去年11月東洋公司代理德國BNT和輝瑞 藥廠合作的「輝瑞疫苗 」破局之事，引發軒然大波，擅長文宣溝通的行政院，為何至今沒有提出任何說明？如果當初順利簽約採購1000萬劑疫苗，今年第一季台灣就有輝瑞疫苗進口，是否可減緩這次疫情災難？

總統府發言人張惇涵說，報導多所錯誤，蔡總統與蘇貞昌是直接溝通，兩人就是彼此的對口，府院幕僚各自分工、隨時溝通，沒有溝通破口；全國團結防疫，有心人士大可不必政治操作。

張惇涵更罕見在臉書貼出一張蔡蘇同框照，並在圖說註明蘇貞昌昨早赴官邸與蔡英文討論防疫事宜。

總統府昨天未說明細節，大多強調府院溝通順暢。無獨有偶，信傳媒5月19日也曾報導，受蔡信任的郭臨伍曾建議，趁疫情減緩時在全台擴充臨時病房，「但就卡在沒有人敢去跟蘇貞昌講」。

國民黨文傳會副主委黃子哲昨說；如果府院早有因應，為何疫情如今大爆發？如果蔡蘇和睦，何必出示照片釋疑？總統府根本是「此地無銀三百兩」。