防疫紅利漸失 綠憂衝擊4月公投 引火燒向侯友宜

疫情 大爆發，民進黨 因應828公投 的戰略布局也被打亂。綠營內部憂心，即使過去一年有再多的「防疫紅利」，一旦疫情持續擴大，蔡政府的整體施政滿意度或8月公投將受衝擊，甚至直接挑戰蔡英文總統的領導威信；新北疫情近期成為全國最慘重，綠營近日將火引向新北市長侯友宜，也為未來選戰埋下「相罵本」。

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選四項公投案8月28日登場，民進黨原訂5月16日啟動全國國政說明會，宣傳政績與公投策略。由於疫情升溫，民進黨日前已將國政說明會延期，據了解，原本黨內評估若疫情控制得當，最快6月上旬就能重啟說明會，隨著本土確診病例持續飆升，黨內已有將無限延期甚至取消的最壞打算。

8月公投被視為對蔡政府的「信任投票」，過去幾個月來，府院黨花了好一番工夫才整合內部對公投戰略的分歧意見；民進黨最終決定透過全國說明會，向民眾傳遞公投「四個不同意」的戰術，蔡英文特別交代黨內溝通不能停，「如水銀瀉地般向民眾溝通」，黨公職要持續透過網路社群向民眾宣傳公投事宜，原本轉守為攻的戰略，卻因來得又急又猛的疫情破口而被徹底打亂。

民進黨人士說，現階段沒有什麼比防疫更重要的事，「大家都因為疫情緊張得要命，現在沒人在管公不公投了」，也有立委說，這陣子地方都在討論疫情，不會有民代這麼「白目」，這時還去宣傳公投。

另一位立委說，民眾對疫情、停電的不滿，會不會反應在公投目前很難判斷，畢竟公投是八月的事，現在執政團隊防疫優先，也沒有餘力管三個月後的公投。但現在中央是民進黨執政，一旦疫情控制不了，民進黨勢必要承受社會不滿的後座力。

民進黨內部研判，比起疫情，五天兩次大停電對政府才是「重傷害」。停電後，社會出現兩股聲浪，一是藍營「擁核派」蠢蠢欲動，另方面則是綠營支持者對藻礁等環團有所質疑，主張應加速中油三接外推方案。停電反讓藻礁、重啟核四兩項攸關能源公投案的支持意向更難以預測。