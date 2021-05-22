「教訓學夠了吧」 台鐵不與春露續約 告別1450

立法院18日3讀「預算 法第62條之一」修正案，被外界視為「1450條款」，未來政府不能再用政府預算偷養網軍。當年引發1450爭議的春露公司，與台鐵 長達一年半的合約將在今年6月27日到期。台鐵局長杜微明確表示「不會再續」，未來的行銷模式不再繼續，台鐵將全力以安全優先。

農委會2017年爆發新農業政策多元傳播標案遭點名用政府預算「養網軍」，當時春露就是被點名的公司，1450也成為網軍代名詞。春露淡出農委會後，2019年底在台鐵局前局長張政源任內轉移陣地進台鐵，以遠超過市場行情價，高分拿下台鐵「工程建設暨政策網路行銷」半年600萬元標案，去年5月再以949萬元標下同名標案，再續一年。

春露在短時間內拿下台鐵1,549萬元標案，但評委名單竟有徐國勇任行政院發言人期間的辦公室主任、是方科技顧問林育卉，以及曾任府前秘書長陳師孟辦公室主任的邵立中等人，引發外界質疑。

「工程建設暨政策網路行銷採購案」今年6月27日合約到期，台鐵局長杜微被問到是否再續約時，直言走完合約後「我也不想再繼續」。他說，台鐵未來不會再採用這種整體行銷模式經營，「同仁很可愛，他們想自己做」。

台鐵企業工會文宣組長吳長智說，其實台鐵不用美化包裝，只要把台鐵可愛、真實的一面呈現給大眾，就已經有說不完的故事了。過去一年多來，台鐵只做行銷、廣告，但「就像一顆表皮光滑的蘋果，如果裡面早就壞光了，再怎麼擦亮表皮有用嗎？關鍵應該是從根做起吧。」

台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵要行銷宣傳，但外包應該透明，回歸台鐵人來做也比較好，內部很多人才，相信網軍退出後，社會形象也不會那麼差了。台鐵局員工直言，「這一年半濫用行銷、美學的教訓，也夠了吧。」

台鐵局人員說，春露報價一張圖卡4000，直到15日下午才做出圖卡，每日貼文都是轉貼政院臉書 粉絲團，「平時擦脂抹粉事情做多了，真正要宣導時在做什麼？」