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黑白集／防大內宣病毒 台灣需要另一種疫苗

黑白集
蔡英文總統（左），不久前還讚美陳時中（右）與防疫團隊「時鐘順著走，走得很順」。（本報資料照片）
蔡英文總統（左），不久前還讚美陳時中（右）與防疫團隊「時鐘順著走，走得很順」。（本報資料照片）

「防疫模範生」的口號，不久前還喊得震天價響，就如蔡總統讚美陳時中與防疫團隊：「時鐘順著走，走得很順」。如今社區疫情爆發，證明吹噓了一年的成績很大程度來自運氣。提高疫苗覆蓋率、興建收治中心因應大量病患，是各國在疫情肆虐後得出的教訓。台灣卻執著於「加零」，不把疫苗與治療的戰線當一回事。

更戲劇性的，是接連大停電。官方抵死否認「缺電」，堅持「電網故障」、「操作錯誤」等理由。直到五一七再停電，終於連最雄辯的蔡總統都語塞。

蔡政府施政，真正落實「超前部署」的，就是宣傳。隨時配合大數據，調整議題操作；除了華麗的詞藻，還有大批「意見領袖」從側翼狙擊。精心操作下，不僅封殺異議聲音、宰制輿論主流，更把在野黨殺得丟盔棄甲。但一旦疫情爆發，家裡電燈無預警熄滅，民眾才發現「有政府，會做事」及「全世界挺台灣」不過是個粉紅泡泡，吹之即破。政客的口舌長才，在冷酷現實前，只剩下空洞與蒼白。

疫苗的原理，是讓接種者在可控程度內感染病毒，以培養出自體的抵抗力。近日的各項情勢，若能對民眾發揮疫苗效果，使多一點台灣人從夜郎國的自滿中清醒，成為有自主意識的現代公民；或許就是多災多難的辛丑年，對台灣最大的貢獻。

台灣 疫苗 疫情

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