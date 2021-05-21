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新聞眼／綠軍出征 侯是最大假想敵

記者 蔡晉宇
新北市長侯友宜儼然成為綠營最大假想敵。(翻攝侯友宜IG)
新北市長侯友宜儼然成為綠營最大假想敵。(翻攝侯友宜IG)

防疫作戰如火如荼，政治攻防也隨之襲來。民進黨英系要角近日鎖定批評新北市長侯友宜，從新北立委、議員到側翼網軍都參戰，背後可見系統系的軍團作戰規模，藍軍也不再等閒視之。綠營傾巢而出，儼然把侯友宜視為最大假想敵，防疫形同作戰，2022、2024前哨戰已提前引爆。

侯友宜的政治光環在過去偏隱性，儘管民調高，卻鮮少參與前線政治攻防，民進黨箭靶也多主攻國民黨主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜等人；但這次疫情延燒，侯友宜不僅被推上火線，英系要角更主動出招，讓各界嗅出不尋常的政治氛圍。

風向改變起源自核能議題，從民進黨秘書長林錫耀到立委洪申翰、賴品妤等人，陸續點名侯友宜，要求對核四議題明確表態；綠營火力雖加溫，卻不見藍營有對等的火力支援，侯友宜也尚在四兩撥千斤階段。

這回綠營更集中火力圍攻，透過台北市長柯文哲「拉柯打侯」，藉以裂解雙北聯防，防疫戰火也升溫成藍綠對抗。綠營將侯友宜打為「逆時中」的防疫破口，從大數據、議題攻防、論述一致的程度，立委羅致政、議員張志豪、前立委林靜儀都用同一套數據狂轟新北檢疫所設置不力，背後可看出英系要角和網軍獲得穩定的「火力支援」。

國民黨仍陷入群龍無首的黨主席選舉中，正綠軍出動國家級規格出征侯友宜，藍營直指民進黨正傾全黨之力啟動「誅侯計畫」，潛台詞就是把侯友宜視為未來大選的最大假想敵。

綠營此次鎖定侯友宜，亦有反攻雙北意味，高層戰略布局，若能在新北箝制侯友宜，就能將藍軍2022政治能量鎖在新北，對民進黨2024將是一大加分。綠軍來勢洶洶，柯文哲也伺機而動，侯友宜動見觀瞻，一場防疫，讓政治盤算逐步現形。

侯友宜 防疫 民進黨

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