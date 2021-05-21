英系誅侯 防疫爆政治陰謀

綠營質疑新北市長侯友宜防疫部署落後，並指控防疫旅館數量新北都是六都倒數。侯友宜表示，重點不是數量，是妥善管理，還要外界「別打擊防疫人員士氣」。(圖：新北新聞局提供)

雙北聯防疫情 ，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜 網路聲量上升，但民進黨英系要角近日鎖定猛轟侯友宜，埋下政治陰謀。國民黨台北市議員羅智強昨指，民進黨正傾全黨之力啟動「誅侯計畫」；民進黨發言人顏若芳駁斥，民代監督地方首長很合理，黨中央沒有下達任何指令，國民黨不必凡事都政治算計。

侯友宜昨說，防疫 視同作戰，這段時間是國難時間，「抗疫須團結打仗」；柯文哲表示，現在疫情緊張，不要拉誰打誰，覆巢之下無完卵，「對我來講，先把疫情控制再講」。

疫情延燒全台後，柯、侯政治聲量大增，衛福部長陳時中光環卻相形褪色。國民黨台北市議員徐巧芯指出，綠營此刻傳出「借柯打侯」政治陰謀，ＰＴＴ出現綠營側翼對付侯友宜，甚至拉柯文哲下水分化的討論後，綠營民代就接連出手打侯。

羅智強表示，民進黨立委范雲「3加11」的建議，加上陳時中、桃園市長鄭文燦對諾富特的管理不力，台灣出現防疫破口，為了轉移防疫不力的焦點，民進黨已開始傾全黨之力，結合現任立委、當過立委的側翼「醫師」，以及1450網軍，全面展開「誅侯計畫」。

據指出，原本台北市因萬華爆發，確診病例曾超過第二名新北市，但5月18日起逆轉，新北市106確診數已超越台北市102例；到了5月19日，新北129確診數更大舉超車台北市70例，昨天差距再擴大，讓綠營逮到「打侯」的破口。

民進黨英系立委羅致政、議員張志豪近日猛攻侯友宜防疫不力，陳時中更多次針對封城、普篩等議題與侯友宜隔空交鋒。羅致政昨說，新北市去年一年毫無動作，侯整整落後柯一年多，不禁讓人感慨，「為什麼中央能、台北能，新北不能？」張志豪也質疑，第一線篩檢站及地方檢疫所設置都慢半拍，新北至今還是沒有足夠的篩檢能量；侯一直聲稱超前部署，成天想「封城」，對照柯文哲，侯完全被看破手腳。

對於綠營猛轟，侯友宜昨透過臉書表示，每個篩檢站的設立都有其意義，疫情愈嚴峻，醫療資源愈不能浪費；新北前天總篩檢量能達到4463名，篩出陽性的比率是2.9%，總計全市24處聯手，全力防止疫情擴散，他也會與大家並肩作戰，一起做好防疫工作。