缺水、缺電、缺疫苗… 蔡連任周年 在野舉4大罪狀

蔡總統連任滿一周年，適逢疫情爆發、缺水、缺電，也讓今年五二○氣氛特別低迷。（記者林澔一／攝影）

蔡英文 總統連任周年，國民黨主席江啟臣昨表示，台灣一周內同時面對疫情 驟升、兩度大規模停電及水情更嚴峻的三重挑戰，「缺水、缺電、缺疫苗」已儼然成為民進黨施政最鮮明的印象；這樣的困境，又一次凸顯出當前執政者風險意識不足，執政不力的真相。

江啟臣除了呼籲蔡政府用穩健的國家政策取代「大撒幣、大內宣」，也向國民黨內喊話：「我們更應提醒自己要更努力，讓民眾看到另一種安定治理的選擇」。

民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠昨天也舉行記者會，點出蔡政府「四大罪狀」，包括「大停電歷史重演」、「防疫 造神疫情失控」、「水情臨渴掘井」、「台鐵改革完全跳票」；不但螺絲鬆了，更嚴重失能，造成許多民眾「早上被股市嚇醒、中午被疫情嚇醒、晚上被停電嚇醒」，風不調雨不順、缺水缺電又缺工。

蔡壁如、邱臣遠形容，這根本就是蔡英文「第二任魔咒下的綠色執政奇蹟」；兩人也要求執政黨收心，「完全執政，請務必負起完全責任！」

針對疫情的衝擊，國民黨前主席朱立倫也建議，父母最關心孩子們的學習與溫飽，政府應該訂立多元學習標準，而非僅有線上學習一途；至於營養午餐被迫暫停，影響到弱勢孩童，政府應立即推行「幸福保衛站」，有需要就可直接到四大超商領餐，全數由社會愛心支出，讓孩子不會餓肚子。

江啟臣表示，中央流行疫情指揮中心迄今仍無法說明疫苗採購遇到的困難到底從何而來，去年本有機會透過民間公司採購足額的德國ＢＮＴ疫苗，為何最後失之交臂，也一直是民眾的疑問；面對艱困疫情，國民黨不願苛責，但仍期許指揮中心能記取教訓，積極透過各種方式取得符合國際標準，安全、有效、充足的疫苗，早日提高施打覆蓋率。

江啟臣說，蔡英文總統曾在2017年八一五大停電後宣示要強化安全電網，經濟部前年更曾宣稱盤點到2030年前台灣都不會缺電，如今都是空言；民進黨政府除了繼續以話術欺騙人民，拿出廉價的道歉敷衍之外，竟然提不出任何解決之道，令人失望。

蔡英文說，民進黨執政滿五年了，大家都理解執政確實不簡單，挑戰會不斷地來，但過去每一次的挑戰，政府都能夠因應，這一次也不例外。據了解，她並責成中央黨部成立特別處理小組，彙整民眾意見。

民進黨中常會昨天首次採用線上視訊會議，中常委也對疫情表示焦慮，紛紛提出建言。蔡總統也以黨主席身分作出三點提示，即中央地方一定要合作，黨公職、幹部務必幫政府緊盯假訊息並協助澄清，以及要對防疫務必保持信心。

配合防疫升級，民進黨昨召開中常會，首次線上視訊會議。蔡英文總統以黨主席身分表示，黨公職、幹部要對防疫保持信心。（圖／民進黨提供）

對於全國提升為防疫第三級警戒，蔡英文昨天透過臉書表示，從今天開始，指揮中心會在每天早上舉行全國防疫會議，由各地副縣市長層級以上人員參與，整合防疫資源，檢視執行進度，駁斥錯假訊息，「全國是一個團隊，沒有一個縣市會被遺漏。」

蔡英文強調防疫優先，今天沒有安排公開行程。但總統府表示，總統今天上午十時將至國防部視察，全盤掌握國軍各單位、各營區防疫整備狀況、國軍支援全國清消工作狀況及國軍各醫療院所支援篩檢站和醫療安置能量，但不開放採訪。