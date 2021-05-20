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台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

冷眼集/前經長非先知 是蔡英文昧於缺電事實

重磅快評
最近民眾在家防疫期又遇停電，只能在又暗又熱環境下吃飯，接連兩次大停電，民怨四起。(本報資料照片)
最近民眾在家防疫期又遇停電，只能在又暗又熱環境下吃飯，接連兩次大停電，民怨四起。(本報資料照片)

台灣五天兩次大停電，台電預告接下來還有可能限電，台灣已進入分區限電的常態。最近，有人找出2014年時任經濟部長杜紫軍受訪內容，當時他預警，在核四封存與火力發電廠陸續除役下，鐵口直斷2021年「絕對會限電」，這段談話引發PTT網友萬人朝聖，被大讚是先知。但杜紫軍並非先知，他只是務實地從用電配比計算出電力缺口，民進黨立委當時還大罵杜紫軍危言聳聽，事實證明，靠口號治國的民進黨欺騙人民，令人民深陷缺電恐懼。

民進黨在野時，都懷疑台電藏電，不相信所謂的不蓋核四就會缺電說，當時馬政府執政後期就已在喊出電不夠用，但民進黨始終不當一回事。蔡政府上台後，發現電力確實不夠了，但不顧現實、欠缺配套下，依舊訂下2025非核家園的期程，如今全民正為蔡政府倉促廢核的錯誤政策承受苦果。

這兩次興達電廠跳電事件，之所以民怨會這麼深的原因，就是為何復電都花了這麼久的時間？原因就出在核電與燃煤機組起動相當費時，所以都是作為基載電力，起動較快的燃氣機組當成備載電力，但現在卻反向操作，才會導致復電時間拖得很長。為何會做出這種違反常理的發電模式，當然也是政治凌駕專業的結果。

在513停電前，甚至到了當天，台電網站顯示的備轉容量都還超過10％，被外界質疑上「做假帳」，在517事故後，台電官網這幾天已亮出備轉容量約６％的黃燈，並預告接下來還可能限電，而且真正的酷暑還沒來臨，用電就已飆新高，限電已是現在進行式。對於517大停電，民進黨怪到居家辦公，指因為太多人待在家所以才會導致電不夠用。怪來怪去，就是不承認自己的能源政策出了問題。

在杜紫軍先知說引起注意後，有人更找進一步找出2024年4月間杜紫軍在立法院備詢的片段，那又更令人感慨萬千了。當時民進黨立委蔡煌瑯詢問，如果核四不建了，核一核二核三除役，台灣會不會立即限電？經濟部官員指「大概2021年前後」，立刻遭到蔡煌瑯疾言駁斥2025前，台灣沒有缺電因素，並說還有11到15年可已準備發展再生能源或替代能源，更大罵杜紫軍是「危言聳聽、恐嚇人民」，杜紫軍則不疾不徐地回答「這不是恐嚇，是實際計算出來的技術問題」。如今也再次印證了今天的這一切，早是可以預見的結果。

電力問題確實不只是簡單的算術問題，但絕對是要務實以對的技術問題，也是蔡政府始終不敢面對非核家園下的真相。(節錄自聯合新聞網「重磅快評」)

民進黨 台灣

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立委諷蔡英文演跳電驚悚片 「讓台灣被世界看見」

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