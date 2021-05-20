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台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

黑白集／缺電才想到核電？ 菜政府「以核救綠」自打臉

黑白集
原定歲修到26日的核三廠一號機，12日向原子能委員會送出剛完成大修的核三廠一號機起動臨界申請，隔天就碰上513大停電，原能會火速在15日上午就同意起動運轉。(本報資料照片)
原定歲修到26日的核三廠一號機，12日向原子能委員會送出剛完成大修的核三廠一號機起動臨界申請，隔天就碰上513大停電，原能會火速在15日上午就同意起動運轉。(本報資料照片)

五天兩次停電，蔡政府的臉都綠了。詭異的是，蔡總統「不缺電」的保證破功，台電開出來要搶救電力不足的藥方，竟是民進黨千方百計要廢掉的「核電」。蔡政府臉綠，是自己打臉打出來的吧！

五一三大停電後，台電火速獲能源會核准，要重啟大修中的核三一號機補電。很顯然，台電深知「不缺電」是說假的，必須立刻東湊西填來補足缺口，核三和麥寮因此都臨時被徵兵上陣。誰曉得，核電廠也是會鬧脾氣的，硬是沒通過併聯測試，原能會只好讓它停機。正因核三重啟不成，台灣便發生了五一七大停電。

三年前，有六成民眾支持「以核養綠」公投案，顯示人們已看出大勢不妙。次年，立法院根據公投結果，廢掉《電業法》有關「2025非核家園」的條文。但民進黨官員橫著臉說，法律廢止沒用，非核家園政策不會改。夠牛了吧，誰理你什麼公投！

好了，公投「以核養綠」是投假的，民眾認栽。但現在電力不足，蔡政府竟好意思端出「以核救綠」之計，要用核電來填補綠能發電的缺口，這不怕把自己的臉打腫嗎？多年來民進黨極力妖魔化核能，現在自己的電力政策跳票，立馬要拉核能擔任「神救援」，真的好扯。把啟動核能機組想得像熱灶升火一樣簡單，是誰腦袋壞掉？(轉載自聯合報)

公投 民進黨 綠能

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