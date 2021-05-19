金門、馬祖想買陸疫苗 陳時中：可申請但很難通過

蔡英文總統18日前往指揮中心視察，了解國產疫苗進度。（圖：總統府提供）

土本疫情嚴峻，馬祖也出現確診者足跡。考量新冠肺炎疫苗 數量有限，金門縣迄今只獲分配600劑，金門縣長楊鎮浯昨向中央喊話，如果CDC無法提供金門足夠疫苗，希望能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗，無論是大陸自國外取得或大陸自主研發的疫苗，只要是世衛組織等國際機構認證合格且實際廣泛使用的疫苗，都可以接受；連江縣長劉增應也指出，盼中央慎重考慮。

指揮中心指揮官陳時中昨態度軟化表示，地方若想買中國大陸疫苗，須向中央提出申請，如有合格疫苗，中央就會統籌規畫。但他話鋒一轉表示，「不過很難啦，以有限數據與資料分析，大家對中國疫苗都不是那麼有信心。」

楊鎮浯說，金門縣目前為止僅獲配600劑疫苗，但預約已1700多人，相對於14萬設籍人口，更是遠遠不夠，容易形成防疫漏洞。

新冠肺炎本土病例暴增，台灣 對疫苗需求大增，黨政高層指出，除3月初及4月初到貨的AZ疫苗，第三批疫苗將於6月初到貨，為今年2月簽約的部分莫德納疫苗，不會一次來很多，會分批運送到貨。COVAX也預期台灣最慢6月底前能獲得所分配到的AZ疫苗。

美國 總統拜登17日在白宮表示，美國在接下來六周內追加2000萬劑美國已核准使用的輝瑞、莫德納和嬌生疫苗與外國分享。加上先前宣布6月底前將釋出6000萬劑AZ疫苗供他國使用，美國現已承諾在6月底前與全球分享8000萬劑新冠疫苗。

白宮尚未宣布疫苗分享細節與哪些國家受惠，但台灣疫情突然嚴峻，中華民國駐美代表蕭美琴表示，已向美方表達爭取這波釋出的疫苗。