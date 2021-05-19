我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

金門、馬祖想買陸疫苗 陳時中：可申請但很難通過

台灣新聞組／台北19日電
蔡英文總統18日前往指揮中心視察，了解國產疫苗進度。（圖：總統府提供）
蔡英文總統18日前往指揮中心視察，了解國產疫苗進度。（圖：總統府提供）

土本疫情嚴峻，馬祖也出現確診者足跡。考量新冠肺炎疫苗數量有限，金門縣迄今只獲分配600劑，金門縣長楊鎮浯昨向中央喊話，如果CDC無法提供金門足夠疫苗，希望能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗，無論是大陸自國外取得或大陸自主研發的疫苗，只要是世衛組織等國際機構認證合格且實際廣泛使用的疫苗，都可以接受；連江縣長劉增應也指出，盼中央慎重考慮。

指揮中心指揮官陳時中昨態度軟化表示，地方若想買中國大陸疫苗，須向中央提出申請，如有合格疫苗，中央就會統籌規畫。但他話鋒一轉表示，「不過很難啦，以有限數據與資料分析，大家對中國疫苗都不是那麼有信心。」

楊鎮浯說，金門縣目前為止僅獲配600劑疫苗，但預約已1700多人，相對於14萬設籍人口，更是遠遠不夠，容易形成防疫漏洞。

新冠肺炎本土病例暴增，台灣對疫苗需求大增，黨政高層指出，除3月初及4月初到貨的AZ疫苗，第三批疫苗將於6月初到貨，為今年2月簽約的部分莫德納疫苗，不會一次來很多，會分批運送到貨。COVAX也預期台灣最慢6月底前能獲得所分配到的AZ疫苗。

美國總統拜登17日在白宮表示，美國在接下來六周內追加2000萬劑美國已核准使用的輝瑞、莫德納和嬌生疫苗與外國分享。加上先前宣布6月底前將釋出6000萬劑AZ疫苗供他國使用，美國現已承諾在6月底前與全球分享8000萬劑新冠疫苗。

白宮尚未宣布疫苗分享細節與哪些國家受惠，但台灣疫情突然嚴峻，中華民國駐美代表蕭美琴表示，已向美方表達爭取這波釋出的疫苗。

疫苗 美國 台灣

上一則

兒確診2天難送醫 母：難道要放著等死

下一則

新聞評論／施政破洞百出 人事還不調整？

延伸閱讀

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨
家裡有新冠確診者怎麼辦？四大原則照顧病患保護自己

家裡有新冠確診者怎麼辦？四大原則照顧病患保護自己
蔡英文最新民調41% 綠營人士憂：2022年不樂觀

蔡英文最新民調41% 綠營人士憂：2022年不樂觀
雙北警戒 柯：自發性封城 侯：視同準四級 陳時中：分寸要拿捏

雙北警戒 柯：自發性封城 侯：視同準四級 陳時中：分寸要拿捏

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」