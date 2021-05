黑白集／Taiwan Can Help 轉眼變Needs Help

網紅阿滴去年發起集資,在紐時刊登的「Taiwan Can Help」廣告。(取材自聶永真臉書)

網紅阿滴去年發起集資,在紐時刊登「Taiwan Can Help」廣告,反擊世衛秘書長譚德塞指控台灣 人身攻擊,強調我國防疫 有成貢獻世界。不料,全球陸續解封,台灣疫情卻野火四起,網友挖苦可再集資刊登「Taiwan Need Help」。阿滴幽默提醒「要加s」,網友神回應「Taiwan Needs Help」。

網友的「Help」道出當下困境,疫情爆發措手不及,從病床、快篩劑乃至疫苗 ,無一不缺;更缺一個不受政治干擾,堅持科學防疫的指揮官。

指揮中心去年幫川普抨擊世衛舔中,將責任甩鍋中國。結果中國比美國早解封,利用疫苗推動「China can help」,挖起台灣牆腳。台灣駐美代表不顧國人安危,先替邦交國向美爭取疫苗。這是誰在拿人命玩政治?

政府大搞防疫外交,把台灣吹成百毒不侵福地;綠委還施壓鬆綁國境檢疫,好不霸氣!豈料病毒拆穿大內宣謊言,原來模範生穿的是女王新衣,不篩不確診,一篩都染疫。國家隊牛皮吹得好大,即使推動口罩外交,也只換得挺台參與世衛大會的口惠,換不到疫苗。

疫情失控,蔡總統喊完團結就神隱;指揮中心寧可窮等,也要否決中國疫苗。防疫神壇崩解,網路隨即出現國家級神話,要世界看好了:「台灣人只示範一次,兩周內解除三級」。正能量抗病毒,與印度牛糞塗身防疫,僅一步之遙。台灣真的很需要Help。