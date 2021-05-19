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黑白集／Taiwan Can Help 轉眼變Needs Help

黑白集
網紅阿滴去年發起集資，在紐時刊登的「Taiwan Can Help」廣告。（取材自聶永真臉書）
網紅阿滴去年發起集資，在紐時刊登的「Taiwan Can Help」廣告。（取材自聶永真臉書）

網紅阿滴去年發起集資，在紐時刊登「Taiwan Can Help」廣告，反擊世衛秘書長譚德塞指控台灣人身攻擊，強調我國防疫有成貢獻世界。不料，全球陸續解封，台灣疫情卻野火四起，網友挖苦可再集資刊登「Taiwan Need Help」。阿滴幽默提醒「要加s」，網友神回應「Taiwan Needs Help」。

網友的「Help」道出當下困境，疫情爆發措手不及，從病床、快篩劑乃至疫苗，無一不缺；更缺一個不受政治干擾，堅持科學防疫的指揮官。

指揮中心去年幫川普抨擊世衛舔中，將責任甩鍋中國。結果中國比美國早解封，利用疫苗推動「China can help」，挖起台灣牆腳。台灣駐美代表不顧國人安危，先替邦交國向美爭取疫苗。這是誰在拿人命玩政治？

政府大搞防疫外交，把台灣吹成百毒不侵福地；綠委還施壓鬆綁國境檢疫，好不霸氣！豈料病毒拆穿大內宣謊言，原來模範生穿的是女王新衣，不篩不確診，一篩都染疫。國家隊牛皮吹得好大，即使推動口罩外交，也只換得挺台參與世衛大會的口惠，換不到疫苗。

疫情失控，蔡總統喊完團結就神隱；指揮中心寧可窮等，也要否決中國疫苗。防疫神壇崩解，網路隨即出現國家級神話，要世界看好了：「台灣人只示範一次，兩周內解除三級」。正能量抗病毒，與印度牛糞塗身防疫，僅一步之遙。台灣真的很需要Help。

台灣 疫苗 防疫

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