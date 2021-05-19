我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

新聞評論／施政破洞百出 人事還不調整？

聯合報社論

台灣天災人禍不斷。年來遭逢半世紀一遇的苦旱，今年梅雨偏偏過門不入；當了一年多防疫模範生，卻因鬆懈及私設小門導致疫情大爆發；而蔡總統自詡成功轉型的能源政策，則被五天次的大停電戳破真相。天災考驗的是領導人的視野和因應能力，人禍則是對執政團隊專業和效能的總體檢。當天災與人禍交錯到如此頻密，蔡總統再不調整執政團隊的陣容，勢將無法改善施政，更難平服民心。

一周來，疫情從個位數跳到十位數、再跳到百位數，讓人心驚動魄。台灣出現第1000例確診者，是在今年3月19日；亦即，從零到1千例，整整歷經14個月，這是嚴防奏功。但是，從第1000例到第2000例，卻只花了短短兩個月，在5月17日被突破。行政嚴謹與懈怠之對比，已一目了然。

517這天，除了激增300多例本土確診，更讓人錯愕與扼腕的是再度發生了停電事故，距離513大停電僅僅5天。連續的停電，當即撕破蔡總統日前「台灣絕不缺電」的保證，更反證經濟部長王美花稱513大停電是因為路北高壓變電所「胖手指按錯鈕」，純屬謊言或託詞。

果然，這次台電說了實話；董事長楊偉甫坦承，517停電是因為「發電量不夠」。這個說法，狠狠打臉蔡英文「台灣絕不缺電」的義正詞嚴，也打臉台電自己513停電時「備轉容量率」還亮著綠燈的荒謬。

然而，台電雖說了幾句實話，但推託虛構的理由卻一長串：既推給天氣炎熱，又推給太陽能、水力發電無法發揮，甚至還把民間電廠發電「沒跟上」也扯進來。這些雖是事實，卻無一和停電直接相關。

無論如何，5天內兩次大停電，說明台電的電力調度已進入了神經戰階段。最教人驚愕的是，513停電後，台電已向原能會申請重啟核3廠一號機，作為緊急救援；但核3廠重啟後加入供電系統的併聯過程並不順利，導致517晚間因電力不足必須再度停電。這個情節，正如同對蔡總統「非核家園」的現代啟示錄：要被廢掉的核能，卻在缺電時刻被派上場擔任「神救援」角色；如此錯亂的能源政策，大家要盲目相信到幾時？

台灣 疫情 防疫

上一則

金門、馬祖想買陸疫苗 陳時中：可申請但很難通過

下一則

趙少康：蔡英文涉炒疫苗股 分析師：真的漲太多

延伸閱讀

台5天2停電 「誰敢投資下個護國神山？」

台5天2停電 「誰敢投資下個護國神山？」
新聞評論／缺水缺電缺疫苗 這是蔡政府520大禮包？

新聞評論／缺水缺電缺疫苗 這是蔡政府520大禮包？
5天2停電 蔡英文再道歉 台電認：供電不足

5天2停電 蔡英文再道歉 台電認：供電不足
新聞眼／瞞缺電 扯台塑 台電被嗆栽贓

新聞眼／瞞缺電 扯台塑 台電被嗆栽贓

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」