新聞評論／施政破洞百出 人事還不調整？

台灣 天災人禍不斷。年來遭逢半世紀一遇的苦旱，今年梅雨偏偏過門不入；當了一年多防疫 模範生，卻因鬆懈及私設小門導致疫情 大爆發；而蔡總統自詡成功轉型的能源政策，則被五天次的大停電戳破真相。天災考驗的是領導人的視野和因應能力，人禍則是對執政團隊專業和效能的總體檢。當天災與人禍交錯到如此頻密，蔡總統再不調整執政團隊的陣容，勢將無法改善施政，更難平服民心。

一周來，疫情從個位數跳到十位數、再跳到百位數，讓人心驚動魄。台灣出現第1000例確診者，是在今年3月19日；亦即，從零到1千例，整整歷經14個月，這是嚴防奏功。但是，從第1000例到第2000例，卻只花了短短兩個月，在5月17日被突破。行政嚴謹與懈怠之對比，已一目了然。

517這天，除了激增300多例本土確診，更讓人錯愕與扼腕的是再度發生了停電事故，距離513大停電僅僅5天。連續的停電，當即撕破蔡總統日前「台灣絕不缺電」的保證，更反證經濟部長王美花稱513大停電是因為路北高壓變電所「胖手指按錯鈕」，純屬謊言或託詞。

果然，這次台電說了實話；董事長楊偉甫坦承，517停電是因為「發電量不夠」。這個說法，狠狠打臉蔡英文「台灣絕不缺電」的義正詞嚴，也打臉台電自己513停電時「備轉容量率」還亮著綠燈的荒謬。

然而，台電雖說了幾句實話，但推託虛構的理由卻一長串：既推給天氣炎熱，又推給太陽能、水力發電無法發揮，甚至還把民間電廠發電「沒跟上」也扯進來。這些雖是事實，卻無一和停電直接相關。

無論如何，5天內兩次大停電，說明台電的電力調度已進入了神經戰階段。最教人驚愕的是，513停電後，台電已向原能會申請重啟核3廠一號機，作為緊急救援；但核3廠重啟後加入供電系統的併聯過程並不順利，導致517晚間因電力不足必須再度停電。這個情節，正如同對蔡總統「非核家園」的現代啟示錄：要被廢掉的核能，卻在缺電時刻被派上場擔任「神救援」角色；如此錯亂的能源政策，大家要盲目相信到幾時？