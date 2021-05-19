最後3年 蔡只練道歉神功？

蔡英文 總統連任滿一周年，去年因防疫 有成而滿意度不差的蔡政府，此刻面臨疫情 嚴峻、接連停電、公投檢驗等多道難題；執政的民進黨也有「黑道入黨」爭議。「國內人心惶惶、黨內黑影幢幢」，使得今年五二○毫無歡慶氣氛，也成為蔡總統邁入施政倒數三年的最大挑戰。

蔡總統連任的任期未過半，但若就兩任八年來看，僅剩最後三年，說長不長；「後蔡英文時代」能否有所興革，不僅攸關會不會「提早跛腳」，也影響她未來的歷史定位。

然而，先不談還有什麼宏大願景，擺在眼前的，已是一個比一個還大的難題。疫情會否失控，國人嚴陣以待。但當大家配合政府減少出門，接連的全台大停電，已讓人民發出「還沒被疫情害死，先被熱死」的哀嘆。八月登場的公投，更是決定健康、能源、環保等重要議題的公民抉擇，也關乎蔡政府施政是否受人民信任。

這些問題環環相扣，既是治理能力的檢視，更將牽動二○二二地方選舉，乃至二○二四中央政權是否再次輪替。

原本自詡「超前部署」的蔡政府，隨著近日疫情升溫，開始顯得左支右絀，卻仍堅持「不蓋方艙」，並反譏對岸「不必假好心」，防疫不忘「反中」。但就怕病毒傳播過速、疫苗不夠充足，難以守住防疫的「九局下半」。

但另方面，蔡政府面對難題，早已練就「道歉」神功。五天內兩度全台大停電，蔡總統就是「抱歉」加上「再度抱歉」。五年前當選之夜的「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今已成「道歉、道歉、再道歉」，連回應都有「範本」可循，這是欺負台灣人民善良？還是吃定老百姓健忘？

蔡總統連任獲得817萬高票，可見人民期望之深。但多年執政，從治黨到治國，都出現「絕對權力、絕對腐化」的跡象。誠如她所說，「人民可以賦予權力，當然也能夠收回」。又逢五二○，國事如麻之際，還不珍惜得來不易的權力？