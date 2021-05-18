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疫情嚴峻 國民黨團籲：賴清德接任中央疫情中心指揮官

記者周志豪／台北18日電
新冠肺炎疫情升溫，防疫涉及層面也大幅加大。國民黨立院黨團表示，現在台灣面臨五缺，缺水、電、工、疫苗與適任的指揮官，呼籲中央疫情指揮中心指揮官應拉高層級，由副總統賴清德出任。(圖：國民黨團提供)
新冠肺炎疫情升溫，防疫涉及層面也大幅加大。國民黨立院黨團表示，現在台灣面臨五缺，缺水、電、工、疫苗與適任的指揮官，呼籲中央疫情指揮中心指揮官應拉高層級，由副總統賴清德出任。(圖：國民黨團提供)

新冠肺炎疫情升溫，防疫涉及層面也大幅加大。國民黨立院黨團今表示，現在台灣面臨五缺，缺水、電、工、疫苗與適任的指揮官，呼籲中央疫情指揮中心指揮官應拉高層級，由副總統賴清德出任。

國民黨團總召費鴻泰表示，現行指揮官陳時中在要求民眾戴口罩防疫的表現上OK，但其他如疫苗等能力的指揮上，賴清德不管公衛學養、閣揆歷練與總統府高度都更合適，找賴當全國防疫指揮官對國家與人民都好。

國民黨團書記長鄭麗文也認為，未來疫情若升級為四級警戒，要動用到國軍，甚至包括物資調配、資訊暢通、學校上課、勞工權益等，都已非陳時中可調度；陳時中應集中心力在醫療資源，所有防疫層級則應該提高到總統府層級。

鄭麗文說，未來疫情指揮中心指揮官如果不是蔡英文總統親兼，那就應該是賴清德出任，這樣才能調動全國資源防疫，抗疫才有可能成功。

對於當前防疫，鄭麗文表示，這次設的快篩站明顯發揮作用，供不應求，但大排長龍提高染疫風險，衛福部應與雙北地方政府合作，在還沒辦法全民普篩前，廣設快篩站，降低醫護體力、精神勞力負擔，也降低快篩民眾染疫風險。

此外，鄭麗文也建議，國內集中檢疫所目前約有4000個床位，應該可以挪出來緊急應用，配合防疫需求，將重症、輕症與無症狀的確診病患分艙分流，降低醫護負擔，延長台灣防疫成果。

但鄭麗文認為，終究疫情解決之道不是封城，而是疫苗，台灣就是缺乏疫苗，現在美國疫苗覆蓋率達到要求，很多州已經解封，疫苗已經可以釋出，台灣應立即爭取、搶購美國如莫德納疫苗，讓全民免費施打，盡快提高覆蓋率確保國人安全。

鄭麗文說，這次在台灣蔓延的是英國病毒株，要莫德納或BNT疫苗才有足夠防護力，陳時中要轉換心態，放下身段、走下神壇，從一年多加零美好時光醒過來，不要幻想敵人不會來，而是要做好準備可以因應，指揮中心要超前布署。

費鴻泰表示，去年年中以後就有很多人呼籲快釋放快篩試劑，讓隱藏的確診者浮現出來，但當時陳時中說快篩會隱藏偽陰性，現在證實，檢驗能量有問題，確診者本身就是偽陰性。

費鴻泰呼籲，陳時中應專業一點面對現實，不要在只想著讓確診人數低，才可以像神一樣，但現在應趕快核准台灣自制快篩試劑；醫療吃緊，也可用野戰醫院或擴充檢疫站形式，讓醫療系統不致因嚴重壓力崩潰，

費鴻泰爆料，一個月前聽說有立委去跟國內生產疫苗生技公司要股票，請問蔡總統這是不是真的？有沒有人在炒作高端股票？蔡不應允許有人不要發國難財。

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