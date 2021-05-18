對「黃曙光條款」光火 參謀總長退伍報告直送總統府

參謀總長黃曙光14日已將退伍報告寄交總統府，向蔡英文總統表明不接受延役。(軍聞社)

民進黨 立委羅致政等人提出參謀總長任期不受年齡限制的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，上周五付委，被外界形容為「黃曙光條款」。參謀總長黃曙光同天稍晚已將退伍報告寄交政府高層，向蔡英文 總統表明不接受延役，不求官的個人意願。總統府則說明，國軍人事的處理程序，都依照規定進行。

據了解，黃曙光對於外界將此修法名為「黃曙光條款」大為光火，因為沒有任何人事前向他提過此事，認為這說法對他人格與軍人榮譽造成傷害。上周五稍晚，黃曙光即將退伍報告送出，但不是送給國防部 長邱國正，而是寄給政府高層，直接向蔡總統表明心志，不會接受任何延役的方案，也沒有求官。

針對修法，總統府表示，尊重立法院對於「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」的討論與決議，但依照草案內容，無論修法與否，生效日期都在黃曙光退伍之後，「不適用於黃總長，也並非為黃總長量身打造」，「部分人士刻意解讀為因人設事的條款，對於一生為國家奉獻的國軍將領來說，並不公平。」

總統府說，相關修法的考量，是基於區域安全局勢而採取必要的制度面修正。由於上將服現役最大年齡為64歲，而自2013年「國防部參謀本部組織法」施行後，歷經7任參謀總長平均任期只有14個月，過短的任期，不利於重大政務及軍事整備之延續，而有適度放寬服役年限的必要。因此，草案增列參謀總長得由總統核定延長，惟以一年為限，不受上將服現役64歲的最大年齡限制。

總統府表示，蔡英文總統在國防改革上，致力推動國防自主，包括國機國造、國艦國造、潛艦國造都是重要任務，也是強化國防戰力的重要政策，這些政策並不會因為國軍將領的異動而有所改變；只要是優秀的國軍人才，蔡總統都會全盤考量、適才適所，務必將國防整體戰力完整強化。