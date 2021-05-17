又見雙標 周玉蔻搶先報確診 陳時中：講數目違法嗎？

名嘴周玉蔻搶先公布確診人數，陳時中表示，「我們再了解，講數目有違法嗎？要請法制組去研究一下。講的數目不對，如果是這樣有造謠嫌疑，但如果講得差不多，還是要由法制組研議」。（記者楊雅棠／攝影）

新冠肺炎16日新增206例本土個案，一例境外個案。而在全民關注疫情 變化之際，廣播名嘴周玉蔻卻在中央流行疫情指揮中心公布確診人數前，搶先在臉書透露確診人數。指揮中心是否對她開罰？指揮官陳時中 卻避重就輕表示，「要問她消息來源是誰，不知道她為何知道」。

本報系聯合報報導，16日中午接近12時，周玉蔻在臉書貼文明確指出一個數字，並說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫 ！」

但過往對於確診個案數，指揮中心一率都守口如瓶，甚至動不動抬出傳染病防治法要求媒體「別亂報」。但對於周玉蔻搶先爆料，陳時中則表示，「我們再了解，講數目有違法嗎？要請法制組去研究一下。講的數目不對，如果是這樣有造謠嫌疑，但如果講得差不多，還是要由法制組研議」。

另據台北中國時報報導，這不是周第一次取得疫情資訊並提早公布，早在今年1月12日就搶先指揮中心6小時爆料醫護確診，鉅細靡遺地把兩案例的背景、地區、公私立醫院等資訊全部說出來，當時陳也只是說「內容會予以更正」。

報導指出，對比國民黨台北市議員徐巧芯去年底揭發紐籍機師足跡，就被指揮中心嗆聲送政風調查。身為防疫指揮官的陳時中為何對周玉蔻總是「胳臂向內彎」？周一再違反規定，指揮中心卻一再縱容，顯然又是雙標護航。