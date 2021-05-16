黑白集／南電北送不公平? 陳其邁撕裂台灣

高雄市長陳其邁表示，南電北送非常不公平。（記者劉學聖／攝影）

五一三全台大停電，蔡政府力稱「停電不缺電」，事故調查指台電員工操作失誤；高雄市長陳其邁另闢戰場表示，高雄電廠發電500億度卻只用一半，南電北送非常不公平。大停電激起民怨，蔡政府網軍帶風向，陳其邁跳出來「戰南北」，既模糊了焦點，也撕裂著台灣 。

單看發電數據，確實不公平。但「陳其邁們」忘了，如果南電北送不公平，那北水南送何嘗公平？高雄人也喝著台南水，遑論全民正共擔高雄市高達3000餘億元台幣的負債。而人們時或聽到同島一命的呼籲，時或被撩撥南北對立的情緒，人格不分裂也難。

檢視蔡政府處理問題方式，掩飾無能的手法脈絡分明：首先打出「缺電是假消息」的恫嚇牌，接著以障眼法製作「電網故障」哏圖，然後網軍四處帶風向，最後使出撒手鐧戰南北。但陳其邁做過副閣揆，竟然違逆蔡總統連任就職時「作為共同體的台灣」的號召，做小自己，與網軍同溺於打口水戰。

其實不公平處不在南電北送，而在空汙；就像中部人被迫用肺發電一樣。但高雄人未聞陳其邁像台中市長盧秀燕那樣捍衛人民的肺。如果陳其邁真覺不公，就應該檢討蔡政府破綻百出的能源政策。當然，如能同時宣布不再接受蔡總統給予的傲視六都補助，展現高雄人骨氣，絕對比戰南北有意義。