「黃曙光用不到」 綠委提案總統可延長參謀總長年齡上限

圖為蔡英文總統上任後首度授階，黃曙光是蔡總統晉升的第一位上將。（圖：總統府提供）

64歲的參謀總長黃曙光上將即將於今年6月底屆齡退伍，民進黨 立委羅致政、莊瑞雄等人提案修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，將參謀總長服現役最大年齡由總統核定延長，不受最大年齡限制，被質疑是「黃曙光條款」。羅致政說，為避免因人設事，特地將修法後施行日期訂為今年7月1日，「黃曙光用不到」。

目前上將最大服役年限為64歲，身為潛艦國造政策重要推手的黃曙光6月底將退伍。羅致政、莊瑞雄等人提出「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，立法院會昨交付委員會審查。

提案指出，上將服現役最大年齡為64歲，又依「國防部 參謀本部組織法」第四條規定，參謀總長為上將編缺，故自該法2013年施行後，經歷七任參謀總長，就任時平均年齡已逾62歲6個月，除了已故參謀總長沈一鳴上將因公殉職，餘皆屆齡退伍，任期最短僅五個月，平均在任期間約14個月，不利重大政務及軍事整備之延續，有適度放寬服役年限的必要。草案第六條增列，參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長，惟以一年為限，不受上將服現役64歲的最大年齡限制。

針對外界批評為「黃曙光條款」，羅致政表示，施行日期訂為今年7月1日，黃曙光6月底屆退，「他用不到」。據中國 時報報導，儘管草案暫訂施行日期為7月1日，但因黃曙光退伍在即，英派綠委此時火速提修法，是否為「黃曙光條款」保留彈性，引發關注。有綠委說，若讓黃曙光適用新法，恐惹因人設事紛擾；選在黃退役前、繼任總長確定前先修法，以免落人口實。