我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

「黃曙光用不到」 綠委提案總統可延長參謀總長年齡上限

記者陳熙文／台北15日電
圖為蔡英文總統上任後首度授階，黃曙光是蔡總統晉升的第一位上將。（圖：總統府提供）
圖為蔡英文總統上任後首度授階，黃曙光是蔡總統晉升的第一位上將。（圖：總統府提供）

64歲的參謀總長黃曙光上將即將於今年6月底屆齡退伍，民進黨立委羅致政、莊瑞雄等人提案修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，將參謀總長服現役最大年齡由總統核定延長，不受最大年齡限制，被質疑是「黃曙光條款」。羅致政說，為避免因人設事，特地將修法後施行日期訂為今年7月1日，「黃曙光用不到」。

目前上將最大服役年限為64歲，身為潛艦國造政策重要推手的黃曙光6月底將退伍。羅致政、莊瑞雄等人提出「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，立法院會昨交付委員會審查。

提案指出，上將服現役最大年齡為64歲，又依「國防部參謀本部組織法」第四條規定，參謀總長為上將編缺，故自該法2013年施行後，經歷七任參謀總長，就任時平均年齡已逾62歲6個月，除了已故參謀總長沈一鳴上將因公殉職，餘皆屆齡退伍，任期最短僅五個月，平均在任期間約14個月，不利重大政務及軍事整備之延續，有適度放寬服役年限的必要。草案第六條增列，參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長，惟以一年為限，不受上將服現役64歲的最大年齡限制。

針對外界批評為「黃曙光條款」，羅致政表示，施行日期訂為今年7月1日，黃曙光6月底屆退，「他用不到」。據中國時報報導，儘管草案暫訂施行日期為7月1日，但因黃曙光退伍在即，英派綠委此時火速提修法，是否為「黃曙光條款」保留彈性，引發關注。有綠委說，若讓黃曙光適用新法，恐惹因人設事紛擾；選在黃退役前、繼任總長確定前先修法，以免落人口實。

國防部 中國 民進黨

上一則

推翻不起訴處分 少將涉索賄4500萬收押禁見

下一則

新聞眼／不該讓「胖手指」員工1人扛責

延伸閱讀

拜登普亭峰會有望登場 美駐俄使館暫時恢復服務

拜登普亭峰會有望登場 美駐俄使館暫時恢復服務
中國再表態挺疫苗專利豁免 支持WTO提案進文本磋商

中國再表態挺疫苗專利豁免 支持WTO提案進文本磋商
提高施打率 伊議員提案：打針換啤酒

提高施打率 伊議員提案：打針換啤酒
物業繼承法規改變 加州掀轉移潮

物業繼承法規改變 加州掀轉移潮

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定