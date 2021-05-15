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國產疫苗仍在臨床 總統稱7月上市 醫界轟政治干預審查

台灣新聞組／台北15日電
蔡英文總統14日在國安高層會議稱國產疫苗可在7月上市，醫界怒轟這是用政治干預疫苗審查。（圖：總統府提供）
蔡英文總統14日在國安高層會議稱國產疫苗可在7月上市，醫界怒轟這是用政治干預疫苗審查。（圖：總統府提供）

台灣疫情嚴峻，蔡英文總統昨天在總統府內舉行國安高層會議，會後發表談話表示，台灣向國外訂購的疫苗，6月後就會進入分批交貨，另預計7月底可以開始供應第一波台灣自產疫苗。醫界人士表示，目前台灣自產疫苗仍在二期臨床試驗，蔡總統的7月上市說明顯是用政治干預疫苗審查。

本報系聯合報報導，昨天的國安高層會議歷時兩個多小時，蔡總統提到，台灣向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期，她請主管機關隨時掌握進度，預做分配準備；台灣疫苗研發部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計是在7月底可以開始供應第一波自產疫苗。

另據台北中國時報報導，對於蔡英文的「預計7月底可以開始供應第一波台灣自產疫苗」的說法，和信治癌中心醫院副院長謝炎堯表示，目前台灣自產疫苗仍在二期臨床試驗，蔡的說法明顯是用政治干預疫苗審查。謝炎堯表示，台灣自產疫苗只做臨床二期，就給緊急授權，民眾要的是有遵循世界標準，未經三期證明安全有效，就給民眾接種，是不可原諒的罪惡。

消基會董事長黃怡騰也指出，台灣自產疫苗尚未進入三期臨床試驗，要有3萬人接種評估才能通過，政府不能以政治手段干預疫苗審核程序，不能在未完整驗證前就強推自產疫苗，因而遲延向國際採購疫苗。

據報導，中央流行疫情指揮中心新冠肺炎疫苗採購計畫，包括AZ疫苗1000萬劑、Moderna疫苗505萬劑、COVAX疫苗476萬劑，另也將採購2000萬劑國產疫苗。但預計採購的1981萬劑疫苗，目前僅交付31萬餘劑，比率僅1.59%，交付進度不僅嚴重落後，全台累計接種新冠肺炎疫苗亦不到總人口數1%。

疫苗 台灣 疫情

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