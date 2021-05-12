新聞評論╱幫美豬洗產地 蔡政府是幫兇

有官兵昨在臉書爆料，指高雄左營副供站提供某家食品廠的「御膳里肌豬排」，產品外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國（圖）。 圖／取自臉書靠北長官3.0

今年開放萊豬後，市面卻絕少看到標示來自美國 的豬肉。最近國軍伙房被踢爆，使用外箱寫著產地台灣 的豬肉，內箱卻標註為美國的里肌豬排。外界這才察覺：原來消失的進口美豬已慘遭「洗產地」，除已揭發的軍中伙食外，不知還有多少流入校園或上了餐桌。蔡政府當初千方百計阻擋標示萊豬，給了廠商魚目混珠的機會，成為幫美豬洗產地的幫兇。

蔡政府宣布開放萊豬進口後，外界憂心吃到萊豬或被混進加工肉品中，要求在進口豬肉清楚標示萊劑，以便消費者辨識選擇；然而，蔡政府卻千方百計推託。消費者要辨識萊豬，從源標示最為省事；蘇內閣偏偏捨近求遠，在消費端推出形形色色的台灣豬標章，小吃店、傳統市場、餐廳全貼滿了如符咒般的豬標章，卻不見政府有任何稽核，毫無公信力。

進口萊豬價格低於國產豬肉，品質較差，又有健康疑慮，民眾擔心萊豬會流入校園團膳及國軍伙食。當時，教育部長和國防部 長都拍胸脯保證說，校園及國軍食材皆以國產豬肉為原則。農委會主委陳吉仲更宣示，只要使用豬肉為原料，一律都要標示原料的「產地來源國」，絕對不會有「洗產地」的情事。誰料，軍中爆發洗產地風波後，國防部卻承認，早在開放萊豬前，軍方與廠商去年二月修約時就載明可使用進口豬肉。前後對比，陳吉仲與國防部的承諾豈非如造假支票？

去年底在野黨立委提案修改《學校衛生法》，要求明確規範營養午餐一律採用國產食材、禁用萊豬，卻遭民進黨團強力反對。民進黨立委吳思瑤更提出「標示萊豬會讓中國得利」的神邏輯，反對校園禁萊豬入法，並稱從制度面到執行面都會做到「史上最嚴格」的校園食安管控。但表決時，綠委林淑芬及劉建國都因難以承受基層壓力而跑票。蔡政府這種為萊豬遮遮掩掩的做法，讓不良廠商有造假的空間，消費者則被蒙在鼓裡，這是法治的大倒退。

上個月，外界即已對政府「豬肉儀表板」的數字起疑。當時進口豬肉已超過兩萬公噸，其中美豬近兩千公噸，但市面上卻看不到美豬蹤跡。這些消失的進口豬肉去了哪裡，農委會與衛福部說法完全兜不攏，陳吉仲說七成做加工品，衛福部則說七成還在冷凍庫。如今答案揭曉，這些進口豬肉經食品商簡單加工變裝，旋即「化身」混入台灣豬肉行列；國軍伙房恐只是冰山一角。

比「洗產地」更嚴重的是，萊劑美豬在「洗產地」過程中「偽裝」成台灣豬肉，一則嚴重侵害了禁用萊劑的台灣豬農權益，二則讓消費者花費較高的代價，卻吃進不健康的萊豬，形成雙重不正義。而這樣的詐欺行為，卻是政府縱容與鼓勵的。

馬政府推動簽訂《兩岸服貿協議》以及自由經濟示範區時，民進黨與當時的反服貿大將陳吉仲曾多次抨擊，若大陸低廉的原物料大舉侵台，透過簡單加工把ＭＩＣ洗成ＭＩＴ，會嚴重傷害台灣農民。事實上，當時的規範中有很嚴格的原產地規則，製品原材料須有一定比率來自本土才能標示為ＭＩＴ；但在綠營的渲染下，最後無疾而終。

當年服貿被汙名化幫大陸洗產地的事並未發生，如今，台灣幫美豬洗產地卻真實上演。難道對象換成了美國，就可以假裝視而不見，否則為何蔡政府和陳吉仲皆默不作聲？可悲的是，每有國內農產品滯銷，國軍都必須優先採購幫忙消化；現在，蔡政府卻讓國軍連本土豬肉都吃不到。這就是號稱最愛護國軍的政府嗎？