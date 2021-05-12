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台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

先反公投才提疫情 總統臉書惹議

台灣新聞組╱台北12日電
面對八月公投，民進黨主席蔡英文呼籲投下「四個不同意」。(取材自蔡英文臉書)
面對八月公投，民進黨主席蔡英文呼籲投下「四個不同意」。(取材自蔡英文臉書)

因應8月28日4項公投案，民進黨將啟動全國說明會宣傳投下反對票。民進黨主席蔡英文昨也在臉書放上圖卡，盼民眾對4項公投案投下「4個不同意」。民進黨發言人顏若芳表示，蔡英文將在今天中常會正式拍板對公投案態度，向支持者明確表達民進黨「4個不同意、台灣更有力」的訴求。

不過，國內新冠肺炎疫情進入社區感染階段，蔡英文卻忙著號召反公投，國民黨台北市議員羅智強昨質疑，身為國家元首，當台灣疫情出現破口，不好好關心疫情，滿腦子只在乎「反公投」，「這位總統真的很有事」。隨後蔡英文臉書則貼出「疫情警戒升級」的圖卡。

國民黨並表示，蔡英文刻意將「反萊豬公投」竄改為「反『美』萊豬公投」，是國家元首帶頭製造「假訊息」，用惡質的操作手法誤導民眾，蔡英文應出面向國人道歉。

對於經濟部日前在臉書貼文呼籲民眾對公投投下不同意，台灣民眾黨團昨在立法院內政委員會提案，認為有違公務人員行政中立法第五條，要求行政院處理公投案時，應恪遵公務人員行政中立法，不得利用職務上之權力、機會和方法，要求他人不行使投票權或試圖影響投票之決定。

隨著疫情警戒升至第二級，相關公投活動也跟著受影響。民進黨宣布原訂5月16日舉辦的「台灣政進步、向您報進度」施政說明會首發場暫緩舉行，並配合疫情指揮中心指引，6月8日前相關說明會也先暫停辦理。有民進黨立委憂心，施政說明會延後，各民代的下鄉說明會也會跟著延後，但距離公投只剩3個月，說明時間恐會再壓縮。

國民黨主席江啟臣說，國民黨公投宣講內部研習將暫緩5月16日前的場次，視疫情發展擇期另辦；5月17日後的場次，將視疫情發展再決定繼續暫緩或提防疫計畫續辦。據了解，由於國民黨內部宣講人數大多不超過100人，若超過100人就視情況暫緩或提防疫計畫，但5月28日起舉辦的街頭宣講不受影響。

台灣新冠肺疫情升溫，已進入社區感染階段。國民黨台北市議員羅智強指出，此時，蔡英文...
台灣新冠肺疫情升溫，已進入社區感染階段。國民黨台北市議員羅智強指出，此時，蔡英文卻忙著號召反公投。(取材自羅智強臉書)

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