英系逼宮 要警政署長自請處分 陳家欽不表態

「黑道之亂」引發社會關切，警政署長陳家欽遭「英系」立委逼宮。（本報資料照片）

警政風紀不佳，「黑道之亂」引發社會關切。民進黨「英系」立委羅致政昨天在立法院質詢警政署長陳家欽，有沒有要因此自請處分？陳家欽坦承沒有自請處分，並表示曾說要自請處分的台北市警察 局長陳嘉昌的處分書，他還沒看到。

羅致政的質詢，被解讀為英系立委「逼宮」，要求陳家欽自請處分做表率。但羅致政強調，他不是要陳家欽辭職，而是如果陳家欽願意自請處分，基層警察就會感到壓力，反之，如果大家都不自請處分，「你也不辭我也不辭，大家都繼續在那邊晃。」

立法院司法及法制委員會昨天邀請檢警調情治機關就國內毒品問題專題報告，因警察風紀事件頻傳，出席的陳家欽成為焦點。除了羅致政，另位英系立委陳明文也質詢陳家欽：「每一件都破案嗎？館長槍擊案到現在已經九個多月，到底破案了沒有？」媒體以此詢問內政部 長徐國勇：「英系立委在幫你出氣？」徐則表示，「我不曉得這個事情」。

羅致政說，日前的「松山之亂」、「北投之亂」、「潑螂之亂」令警察顏面盡失，連黑道也覺得警察好欺負，會讓警察在掃毒上沒有威信、影響辦案績效。他質詢陳家欽，針對亂象，有沒有要自請處分？陳家欽坦承沒有自請處分。

羅致政追問：「所以署長覺得自己沒有責任？」陳家欽表示，「有違法的都已經移送法辦，至於陳嘉昌曾說要自請處分，目前則還沒收到」。關於自請處分之事，陳家欽則表示「我要負全國治安的責任」，未正面回應。

國民黨立委吳斯懷 質詢陳家欽時也表示，警察亂象不斷，造成民眾對警察的不信任，他從媒體上看到行政院長與內政部長不合、內政部長與警政署長不合、署長也跟（北市警）局長不合，「八萬警察大軍到底要聽誰的？」

吳斯懷說，大多數警察都是犧牲奉獻，警察首長不該動不動拍桌子拔官，拔官拔多了，基層士氣就沒了；內政部長是警察的大家長，警政署長是台北市警察局長的長官，不能一發生警紀問題就開始切割、甩鍋。

陳家欽說，他從警40幾年，生命早就置之度外，不會在乎或關心職位，會用行動帶領警察、表現決心；立委所提及的案件，警察都在很短的時間內偵破，案子發生不能歸咎警察；外面有些杜撰關於警察的編劇，確實影響警察形象，不過，從警察團隊的合作表現看來，這些「編劇的」、「杜撰的」就會不攻自破。