蔡英文民調滿意度創新高 3成6民眾卻想換蘇貞昌

遠見發表「2021《遠見》政經情勢暨蔡政府第二任期就職週年滿意度調查」。(圖：遠見提供 )

去年拿到中國民國總統大選史上最高票的蔡英文 ，第二任總統任期屆滿週年，人民支持度是否如初？遠見雜誌今天發表「2021《遠見》政經情勢暨蔡政府第二任期就職週年滿意度調查」，結果發現，民眾對蔡英文滿意度55.3%，為五年間最高；對行政院長蘇貞昌滿意度48.4%，高於負評40.6%。但當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，36.5%的民眾認為應優先撤換，

遠見自2016年蔡政府第一任上任以來，陸續進行六次民調（含此次），以探知民意變化。遠見表示，離上次民調的半年間，台灣 發生藻礁公投成案、死亡人數史上次多的台鐵事故、74年最嚴重旱災，以及《經濟學人》指台灣為「世界上最危險的地方」等，左右台灣的民生、經濟、公安、內政與外交，由於民心恐不相同，又適逢蔡政府第二任就職週年，此一最新民調備受矚目。

「2021《遠見》政經情勢暨蔡政府第二任期就職週年滿意度調查」於4月29到5月3日進行，回收有效份數1102份，結果顯示，台灣人對蔡英文滿意度創新高，為55.3%，不滿意度至新低，為31.1%（見表1），蔡英文挾防疫有成、經濟逆勢成長、半導體在世界發光、台灣形象提升等利多加持下，聲望未墜。

民眾對行政院長蘇貞昌的滿意度亦達48.4%，負評40.6%，雖是五年來新低，但比例與正評不相上下，內閣恐得多傾聽民意。整體內閣滿意度48.6%，亦為近幾次調查中最高，不滿意度39.5%，則比2020年12月略增2.6個百分點。

細看行政院團隊成員的表現，《遠見》先詢問民眾是否知道該部會首長姓名，若答對，才進而詢問對該部會首長的滿意度，在10位受測的部會首長中，平均知名度僅15.8%。

最為民眾熟知的前五位部會首長為衛福部長陳時中 、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮，其中民眾滿意度最高的為陳時中（80.6%）、吳釗燮（60.7%），其餘皆低於六成。

站在防疫第一線的衛福部長陳時中，在10位受測的部會首長中，最為民所知，有60.3%的民眾能明確講出名字；治安、公安事件頻傳，讓內政部長徐國勇以28.5%的知名度位居第二。農委會主委陳吉仲因美豬案被熟知，知名度為23.0%；其餘部會長知名度均低於二成。經濟部長王美花、外交部長吳釗燮，分別是19.2%、13.1%，其餘五位首長，包括國防部長邱國正、陸委會主委邱太三、教育部長潘文忠、勞動部長許銘春、行政院副院長沈榮津知名度都不到4%。

台灣近來雖然疫情有破口，但相較於全世界仍控制佳，連帶民眾對陳時中滿意度最高，達80.6%；台灣頻獲國際友邦聲援，推升了吳釗燮的滿意度(60.7%）；王美花57.9%為第三。

徐國勇屢因警政治安議題躍上版面，滿意度44.4%，不滿意度46.6%，負評大於正評；陳吉仲滿意度因萊豬進口議題受挫，僅41.6%，低於不滿意度53.9%達12.3個百分點。

而當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，36.5%的民眾認為應優先撤換，再來是徐國勇（22.0%）、陳吉仲（20.4%）。