民調6成民眾反對開放萊豬 綠憂公投可能通過

民進黨擔心「反萊豬公投」難以拆解，因支持者若投反對票，會被貼挺萊豬的形象。（本報資料照片）

8月28日公投 日將有四項公投案，其中「反萊豬」公投最令高層擔心。民進黨 最新內部民調 顯示，超過六成民眾不能接受蔡政府開放含萊劑美豬進口。黨內人士認為，由於公投的投票率不會很高，最後可能只有投同意票的民眾出門，但民進黨已決定不提公投對案，未來只能呼籲民眾投反對票，憂心「催票」會有相當困難。

民進黨4月進行民調，調查民眾對萊豬看法。對於蔡政府開放含瘦肉精美豬進口，有34.5%可以接受，62.8%不能接受，且「非常不能接受」的民眾占50.3%，比率相當高。

民調也問及：「開放含瘦肉精美牛對食安有無負面影響？」有60.9%的民眾認為有負面影響，另有32.6%的人認為沒有負面影響。但問及：「開放含瘦肉精美豬對食安有無負面影響？」有高達70.6%認為有負面影響，僅有25.5%認為沒有負面影響。此外，民調也調查民眾認為國民黨是反萊豬或反美豬？有62%的民眾認為是反萊豬，僅有21.5%的民眾認為是反美豬。

民調也調查，開放含瘦肉精美豬，對於強化台美關係有無幫助？有56.2%的民眾認為有幫助，但有39.1%的民眾認為沒幫助。民調並詢問，開放含瘦肉精美豬，對台灣經貿發展有無幫助？結果有46.9%的民眾認為有幫助，47.2%的民眾認為沒幫助，認為沒幫助的比率較高。黨內高層認為，根據這些數據，「反萊豬」公投的確是目前最有可能通過的一案，執政團隊必須戒慎恐懼。