新聞評論／家裡沒大人 蔡英文的威權與失權焦慮

民進黨派系步步進逼，蔡英文總統兼主席的權柄受到挑戰，面臨跛腳威脅。（本報資料照片）

「趙介佑案」揭開了民進黨 的黑風暴。黨主席蔡英文 召集全國各縣市黨部主委開會，除要求落實「排黑條款」外，還說「家裡不是沒有大人，我就是大人」。「大人」這話一出，各黨部主委一時噤聲，但「家裡不是沒有大人」的引喻，卻不僅反證了黨內已經混戰亂成一團，更顯示派系步步進逼，總統兼主席的權柄受到挑戰，蔡英文面臨跛腳威脅。

「我就是大人」，是最典型的家父長威權心態，不管派系怎麼爭吵作亂，最後就是「家裡大人」說了算，這既不民主也非制度，就是威權的宣示。一方面警告壞事的徒眾，居然沒有把「家裡大人」放在眼裡，鬧到要「蔡大人」出面道歉這麼難看，成何體統？另一方面，這次事件枱面上是民進黨染黑，骨子裡是派系借題發揮搞鬥爭，鬥爭手段刀刀見骨，不惜相互毀滅，於是蔡英文再祭出團結挺台灣 的「共同目標」，至於團結的方向，當然是「蔡大人」說了算。

更有意思的是，蔡英文強調，她不會讓民進黨回到2008年她剛接任黨主席的樣子。蔡英文是在提醒民進黨人，彼時民進黨分崩離析，灰心喪志，派系大老沒人願意挑大梁，如果不是蔡英文，民進黨哪有今日的權勢風光？民進黨人吃香喝辣之餘，怎能忘記蔡英文是如何救起這個黨的？如今各派系反過頭來「刀刀揮向英系」，蔡英文再不講話，難道真以為「英系沒大人」？

台北市的「趙家人之亂」，目標就是多年掌控台北市黨部的國策顧問黃承國，英系要角黃承國權勢如日中天不是新聞，但黨內藉警界「北投之亂」，以「趙家人」之箭，力攻黃承國的管訓背景，動機和目標相當明顯。而嘉義市黨部和立委王美惠的人頭黨員爭議，固然也是地方爭鬥戲碼，但同樣是綠色友誼連線追擊英系立委，南北呼應，政治鬥爭脈絡十分清楚。嘉義市黨部主委黃露慧告御狀，稱英系「刀都架在身上了」，非要蔡英文主持公道不可，除凸顯民進黨黑風暴源頭就在英系，也在測試蔡英文如何處理「自家人」。

蔡英文在去年全代會就預警，要民進黨人以行動證明「全面執政必定腐化」劇本不會成真，但蘇震清案馬上讓蔡英文重申的「清廉勤政愛鄉土」成為笑柄。如今連小小的趙介佑都能讓警局禮遇有加，何況是綠營新貴？基層對這些不公不義亂象早已難忍，但民進黨內仍是派系惡鬥，連最易震怒的行政院長蘇貞昌都如此靜默，一副事不關己坐看好戲的態勢，就是等著看「蔡大人」如何收拾場面，更顯示民進黨在一片團結聲中的權鬥肅殺氣氛。

每回丟了一個邦交國，蔡英文只有一招就是「團結顧台灣」，這次民進黨內腥風血雨，蔡英文不見是非、不聞己過，對身旁重臣愛將也不忍揮淚斬馬謖，就只能擺起主席派頭，警告全世界她還是個「大人」。然而，「大人」不能有效仲裁解紛，只會不知所云地主張AI排黑，拿一個莫名口號應對當前的難題，顯示民進黨已經是個失能的政黨，排除不了黨內染黑的惡局，克服不了內政失措、警政失序的亂象，連祭家法懲罰的本事都沒有，就是一個不折不扣的「口號黨」，要如何爭取民眾的支持與信心？

蔡英文這次連「不要懷疑改革的決心」都說不出口，正意味著民進黨積重已深。做為英系、民進黨和國家的「大人」，蔡英文總得有個大人樣，做些事情給個交代，別讓人以為民進黨真的變成機器人做主，一個只有權鬥沒有黨魂的政黨，怎麼會有大人呢？（轉載自聯合報社論）