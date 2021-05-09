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染黑風暴衝擊綠營 英系成「政治重災戶」

記者蔡晉宇／台北9日電
針對民進黨染黑爭議，民進黨台北市黨部主委吳怡農8日表示：民進黨不歡迎黑道入黨。(記者潘俊宏／攝影)
針對民進黨染黑爭議，民進黨台北市黨部主委吳怡農8日表示：民進黨不歡迎黑道入黨。(記者潘俊宏／攝影)

染黑風暴重創民進黨，也牽動黨內派系平衡，包括英系大將黃承國在趙介佑案中角色，與英系立委陳明文多次替黑道槍手辦理增加接見，都讓英系成為「政治重災戶」。綠營人士表示，黨內從公投策略分歧以來，反行政院長蘇貞昌的氛圍漸濃，如今英系頻出狀況成為轉折，近來各派系表面藉著打黃承國，實則劍指英派勢力，對挨打已久的蘇系而言，頗有「圍魏救趙」之效。

新蘇系派系人士表示，雖然近來黨內「反蘇」氛圍明顯，但其實將時間軸拉長來看，從蔡英文第二任期開始，英系即認知，蔡已不能再連任，唯有招兵買馬，壯大自身實力，才能為「後蔡英文時代」預作準備，去年在黨內主張黨員參選黨職資格兩年改一年，欲大舉進攻下一屆黨職選舉就是一例。

該人士指出，這議題今年修正通過又成焦點，雖然黨內各派系心知肚明，在相關辦法修正前，英系就有大舉「招兵買馬」動作，但英系提出的「鼓勵年輕人入黨、年輕人要投吳怡農」說法獲蔡總統支持，各派系是敢怒不敢言；而意外爆發的趙介佑案，正好是掀開壓力鍋蓋的引爆點。

吳怡農昨天受訪時表示，政黨裡面有競爭是好事、正常，但競爭不要影響到大家共同的目標。對於外界質疑前天會議變成黨內互打，吳怡農則認為「不會」，對一些原則性的問題都有共識，大方向很明確：民進黨不歡迎黑道人頭黨員。

不過，蘇貞昌在暫時擺脫黨內頭號公敵位置後，即將啟動的公投下鄉說明會是下一戰場，屆時各派系是否再將矛頭對準蘇系，將是後續觀察指標。

蔡英文 公投 民進黨

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