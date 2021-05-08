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反萊豬公投催票 藍喊母親節最好禮物

台灣新聞組／台北8日電
國民黨在全國各地舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動，主席江啟臣、前主席朱立倫沿街送康乃馨。（記者曾吉松／攝影）
國民黨在全國各地舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動，主席江啟臣、前主席朱立倫沿街送康乃馨。（記者曾吉松／攝影）

中選會昨確定國民黨所提反萊豬、公投綁大選兩公投案跨越法定門檻。國民黨今天將啟動「寵愛媽咪，響應八二八公投」活動，因應明天就是母親節，國民黨將走入菜市場，全面宣傳公投，力衝500萬票門檻過關。

今天「寵愛媽咪、響應八二八公投」台北場，由黨主席江啟臣親自領軍，有意參選下屆主席的前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文全數到齊。

國民黨文傳會主委王育敏表示，反萊豬兩公投案連署都已跨過公投成案門檻，八二八爸爸、媽媽只要站出來投下「反萊豬」等兩公投贊成票，就可為守護孩子與家人的食安完成最後一哩路，把萊豬真正趕出台灣，阻絕於境外。

王育敏也說，國軍曾表示「只吃台灣豬」，近日卻傳出副食品供應站的豬肉加工品洗產地，把美豬洗成台豬；若連國防部都失守，怎麼相信校園與一般市場能守得住？

國民黨婦女部主任闕枚莎表示，民進黨政府元旦開放美國萊豬進口，對國人健康造成威脅，尤其對老人家、嬰幼兒、懷孕或哺乳的婦女等族群，恐造成心血管問題；今年對媽媽最好的母親節禮物，就是擋下萊豬進口。

國民黨新女力工作會主委聶惠如說，民以食為天，媽媽唯一要求是希望能在菜市場買到安全豬肉，現在政府卻連給人民最基本保障都沒辦法，為了下一代與大家安全，八二八要出來投反萊豬公投票，讓食安得到保障。

除了反萊豬與公投綁大選，護藻礁公投案也跨過成案門檻，並衝出65萬的合格份數。下周五中選會委員會審定後將宣告成案，加上去年底成案的重啟核四公投，今年8月台灣將出現四大公投戰場。對於藻礁公投即將成案，高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦昨先後表態「會投下不同意票」。藻礁公投連署人潘忠政表示，鄭文燦一開始就接受三接開發案，至於陳其邁應是基於民進黨對三接政策的定調與結論，「不讓人意外」。

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