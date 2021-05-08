新聞評論／鐵籠裡的公投 民進黨還要銬腳鐐

民進黨立委蘇巧慧等人日前提案修正公投法，增訂連署人名冊應親自簽名或蓋章，還要填基本資料及貼附身分證影本。在野立委抨擊這項提案侵犯人民權利，大走回頭路。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌之女─綠委蘇巧慧近日領銜提出公民投票法修正案，除要求連署人須貼附身分證影本，並設定「連署不合格率」門檻，超過者一律封殺。如果說2019年民進黨 的「公投 法修惡」，把公投和大選強制脫鉤，是把公投關回鐵籠；那麼這次蘇巧慧的提案，就是對籠中公投再銬上腳鐐，徹底扼殺公投成案的可能性。如此一來，民進黨將從當年的公投推動者，變成「公投終結者」。

蘇巧慧主張的「連署不合格率」門檻有二：一是被刪除的連署件數達3萬人，二是刪除比率達十分之一以上；只要達任一門檻，即可宣告該公投「不成立」。綜觀2018年的九項公投案和今年的「重啟核四」案，僅兩案連署書不合格率在一成以下；且這十案的「不合格件數」全超過3萬份。換句話說，新法一旦通過，這十個公投案無一能成案，蘇巧慧簡直形同「公投死神」？

蘇巧慧稱，因為看到公投亂象很多，如個資 遭濫用、往生者成連署人等，為「補正疏失」才提議修法。這個理由，其實站不住腳。原因是，公投提案人並沒有審核連署書是否合法的權力，也無法分辨連署是否造假；一旦實施「沒收公投」處分，等於將「不合格連署」的責任全推到公投發起者身上，極不合比例原則。

更不合理的是，一旦新法通過，只要有人存心破壞公投，即便公投發起者全力防堵，也未必能夠阻止造假。只要「有心人」假裝支持公投，然後摻入一定件數的「假連署」，公投就會被宣告不成立。以民進黨對公投的忌憚，這類手段極可能被派上用場，配合行政資源濫用，封殺它不喜歡的公投案。新增的「連署需附身分證影本」規定，同樣包藏禍心。一般民眾對繳交個資往往心存戒慎，將身分證影本交給陌生人的意願必然更低；如此一來，公投連署更不容易達標。

同樣可議的是，早該在2018年底建置完成的「公投與罷免電子連署系統」，拖延迄今仍未上路。行政院和中選會皆稱是在做「資安測試」，但什麼樣的資安測試要拖上那麼久？如果這套系統建置及早上路，又何須有今天的「附身分證影本」的提案？莫非蔡政府企圖以此來阻擋公投成案？

此次公投法提案，已是「陽謀」，而不是「陰謀」。2018年的公投綁大選慘敗，民進黨隔年就火速修改《公投法》，將公投與大選脫鉤，並規定兩年舉行一次。民進黨以為將公投關進鐵籠即可高枕無憂，誰料今年又有四大公投成案，每案都嚴重衝擊民進黨的執政正當性，且通過的機率都很高。蘇巧慧這次提案，就是為徹底除去芒刺，讓民進黨可以為所欲為。

蘇巧慧是蘇貞昌的女兒，是他蘇揆在立院的代言人，其餘提案或連署人有新潮流的吳思瑤、林宜瑾和沈發惠，正國會的陳秀寳，英系的蘇治芬、羅致政，和「公民團體代表」洪申翰。過去高唱「公投價值」的時力前立委林昶佐，是共同提案人。可見，這並非個別立委意見，「終結公投，捍衛政權」已是府院黨共識。

公投曾是民進黨的神主牌之一，從公投法的立法，到2018年的降低公投門檻修法，民進黨一直鼓吹「人民的意志」。誰料，公投稍一不符己意，立刻把公投關回鐵籠，現在更要修法扼殺所有公投。說穿了，公投只是民進黨的政治工具，能利用時就高唱民主價值，妨礙執政時就冷血屠殺。民進黨從「公投推動者」變成「公投終結者」，實在是台灣民主史上可恥的一頁。