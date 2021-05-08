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新聞眼／派系爭私利…民進黨祭AI 能堵「黑勢力」？

記者周佑政、林政忠
民進黨主席蔡英文5日公開道歉，表示民進黨未來將落實「排黑條款」。(本報資料照片)
民進黨主席蔡英文5日公開道歉，表示民進黨未來將落實「排黑條款」。(本報資料照片)

黑道黨員趙介佑事件重創民進黨蔡英文總統下達軍令狀，要求全國各縣市黨部主委一定要在制度面與執行面嚴格落實「排黑條款」。有地方黨部主委表示，黨中央提出的補救機制，對落實排黑有幫助，但先前黨中央未與地方溝通，就將入黨兩年才享有黨職選舉權降為一年門檻，確實會有大量「人頭黨員」疑慮，破壞「消極防範機制」。

解決黑道入黨問題，問題是否在沒有AI（人工智慧）排黑？多位地方黨部主委抱怨，黨中央修正「兩年條款」，事先完全沒有跟地方黨部溝通討論，過去一段時間，部分縣市確實有大量黨員入黨的問題；4月下旬鬆綁兩年條款後，某些派系立即遞出大量入黨申請，「時間很巧」，當然是為了明年5月的黨職改選。黨內人士抱怨，「問題在人腦、不在電腦」。

民進黨2013年曾爆發黑道入黨事件，時任黨主席蘇貞昌指示黨內成立「異常入黨調查小組」，當年5月，光是汐止、金山、萬里、瑞芳就湧入4000多份入黨申請，黨中央事後調查發現，與前立委羅福助有關，導致黨內黑影幢幢。因為有黑道入黨、人頭黨員問題，當年才修正黨規，必須入黨兩年，才享有黨職選舉與被選舉權，沒想到「被恢復」。

每個政黨都有人頭黨員問題，民進黨各派系養人頭黨員就像「綁肉粽」，從各級民代、樁腳一串一串綁。因為當時修改黨規後有了「兩年條款」，對人頭黨員問題確實有改善，主因派系養人頭黨員如代繳黨費、經營地方樁腳等「經營成本」提高；現在入黨、黨職選舉相關限制鬆綁為一年，當然可能讓人頭黨員爭議再現。

至於親蔡人士主張降低入黨門檻才能引入年輕活水，問題是「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」，一個毒黨員趙介佑，全民進黨都臭掉；蔡英文好不容易獲得的817萬票基底，也經不起一再揮霍，再多的年輕人恐怕也會被「老鼠屎們」嚇光光。

民進黨 蔡英文 人工智慧

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