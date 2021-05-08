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觀察站／過場式檢討 民進黨壓得住「黑風暴」？

記者 蔡晉宇
民進黨主席蔡英文表示民進黨會落實排黑條款，不會姑息。（記者曾原信／攝影）
民進黨主席蔡英文表示民進黨會落實排黑條款，不會姑息。（記者曾原信／攝影）

「黑風暴」烏雲籠罩民進黨，黨主席蔡英文7日邀全國各縣市黨部主委開會，大動作宣示要落實排黑條款，會議結論卻很蒼白無力，不僅把每個政黨最基本的要黨員自主繳費、自主入黨當成改革重點，靠「AI（人工智慧）」就想落實排黑更顯避重就輕。本該是痛定思痛的檢討大會成了過場「大拜拜」，民進黨是否有心刨除黨內黑勢力，令人質疑。

從去年新任黨部主委就任以來，黨中央與地方黨部就很少開會，溝通不足、不夠了解地方事務的聲音一直存在。民進黨中央在攸關地方黨部的入黨參選黨公職資格，要從兩年改回一年，沒問過地方一句話，卻在深陷黑風暴之際，才想到要找大家來黨中央替改革方案背書；若說國會是執政黨橡皮圖章，現在各地方黨部恐已步上後塵。

再檢視7日民進黨提出的具體排黑方法，和5日蔡總統道歉當天所提內容幾乎無異，仍然強調要以AI技術協助審核，引入人工智慧或許可以輔助解決技術查核的問題，但政黨的核心價值還是要在於人本身的智慧，民進黨排黑條款等規章設定已久，失靈的原因也在於使用的人無心落實，此時過度強調輔助技術，卻不就根本的黨內黑勢力進行解構，無異緣木求魚。

蔡英文會中一席「家裡不是沒大人，我就是大人」講得動人，但民進黨2013年設立排黑條款以來，所謂黑道入黨問題，正是在蔡英文這位「大人」任內越趨嚴重。

一場眾人背書的過水會議，撼動不了這些年來早已發展到盤根錯節的黨內黑勢力，哪位「大人」該負最大責任？

民進黨 蔡英文 風暴

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