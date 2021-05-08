民進黨黑風暴延燒 地方主委告御狀：英系刀架身上

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧（右）7日當著總統的面告狀，但英系人馬制止，黃露慧生氣的說「刀都架在我肚子上了，難道要插進我肚子裡再拔出來嗎」。（記者林澔一／攝影）

民進黨 黑風暴 延燒，黨主席蔡英文 昨天召開黨部主委會議，原擬化解黨內互打，沒想到當場上演派系互槓。嘉義市黨部主委黃露慧當面「告御狀」，痛斥立委王美惠的千人入黨爭議；英系召集人劉櫂豪打斷說，不該把兩人紛爭帶來會場。黃則怒嗆，「刀都架在我身上，難道要讓刀子插進去？」場面一度尷尬。

蔡英文昨要求各黨部主委在制度面和執行面嚴格落實「排黑條款」，會中也達成兩點改革措施共識，首先是強化落實自主繳費、自主入黨，且要求入黨必填行動電話，再者要在7月建置完成「黨員AI（人工智慧）查核系統」，經系統查核後，再交給縣市黨部入黨審查會實質審查，才算入黨完成。

蔡英文也說，執政黨所作所為動見觀瞻，民進黨面對2018年挫敗，是全黨和支持者團結一致，才站了起來，近日民進黨面對一些爭議，明白支持者有憂慮，「家裡不是沒有大人，我就是大人」，不會讓黨回到2008年她剛接任黨主席時的樣子。

民進黨黑風暴延燒，蔡英文總統7日喊話全黨團結，不會讓黨回到2008年她剛接任黨主席時的樣子。（記者許正宏／攝影）

據轉述，黃露慧本次會議有兩次發言，第一次發言時即指出，王美惠所送來的黨員入黨申請是因為電話號碼未填確實，並有黑二代入黨等嫌疑，才決定退回。蔡則回應，「妳的事情大家都在討論，回到制度面處理，秘書長會處理」。

蔡英文有行程需提前離席，在蔡離開前，黃露慧第二度發言，重複陳述王美惠所送入黨申請有疑義等。劉櫂豪則直接打斷說，不該把兩人紛爭帶到會場，且要講的都講過了，王也不在場，這樣秘書長很難處理。

黃露慧隨即回應，「這是我的發言時間，你不要阻礙我發言」，甚至提及「刀都架在我身上了，難道要讓刀子插進去嗎？」據悉，現場也有其他與會者聲援黃，表示劉櫂豪應讓人把話說完。

黃露慧會後表示，王美惠送來890份入黨資料，嘉義市黨部因為擔心有黑道人頭黨員問題，才發函黨中央希望協助調查。現在王美惠將這些申請都轉線上申請，但黨中央並不清楚地方生態，若避開地方審查會有問題，因此才在會議中提出。

王美惠受訪時表示，一切遵照黨章規定辦理，希望黃露慧不要再傷及黨的形象，也不要造成黨員對立，這件事情到此為止。

民進黨台北市黨部主委吳怡農說，台北市黨部將落實自繳黨費，絕不允許集體補單，中央跟地方的政策也必須一致。

台東縣黨部主委劉櫂豪表示，因牽扯個資問題，所以對有黑道背景入黨申請者的查核有難度，但不會因難而停止，一律會詳細清查。

另有媒體報導，國民黨依據臉書大數據分析，直指趙介佑因販毒引發的「民進黨黑風暴」，已是網路社群對民進黨討論最熱的事件。且對「黑道」的討論主要在黃承國與蔡英文，也讓民進黨內蔡英文所屬英系，成了這次民進黨陷黑化風暴的政治重災戶。