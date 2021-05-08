我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

民進黨黑風暴延燒 地方主委告御狀：英系刀架身上

記者蔡晉宇、卜敏正／台北8日電
民進黨嘉義市黨部主委黃露慧（右）7日當著總統的面告狀，但英系人馬制止，黃露慧生氣的說「刀都架在我肚子上了，難道要插進我肚子裡再拔出來嗎」。（記者林澔一／攝影）
民進黨嘉義市黨部主委黃露慧（右）7日當著總統的面告狀，但英系人馬制止，黃露慧生氣的說「刀都架在我肚子上了，難道要插進我肚子裡再拔出來嗎」。（記者林澔一／攝影）

民進黨風暴延燒，黨主席蔡英文昨天召開黨部主委會議，原擬化解黨內互打，沒想到當場上演派系互槓。嘉義市黨部主委黃露慧當面「告御狀」，痛斥立委王美惠的千人入黨爭議；英系召集人劉櫂豪打斷說，不該把兩人紛爭帶來會場。黃則怒嗆，「刀都架在我身上，難道要讓刀子插進去？」場面一度尷尬。

蔡英文昨要求各黨部主委在制度面和執行面嚴格落實「排黑條款」，會中也達成兩點改革措施共識，首先是強化落實自主繳費、自主入黨，且要求入黨必填行動電話，再者要在7月建置完成「黨員AI（人工智慧）查核系統」，經系統查核後，再交給縣市黨部入黨審查會實質審查，才算入黨完成。

蔡英文也說，執政黨所作所為動見觀瞻，民進黨面對2018年挫敗，是全黨和支持者團結一致，才站了起來，近日民進黨面對一些爭議，明白支持者有憂慮，「家裡不是沒有大人，我就是大人」，不會讓黨回到2008年她剛接任黨主席時的樣子。

民進黨黑風暴延燒，蔡英文總統7日喊話全黨團結，不會讓黨回到2008年她剛接任黨主...
民進黨黑風暴延燒，蔡英文總統7日喊話全黨團結，不會讓黨回到2008年她剛接任黨主席時的樣子。（記者許正宏／攝影）

據轉述，黃露慧本次會議有兩次發言，第一次發言時即指出，王美惠所送來的黨員入黨申請是因為電話號碼未填確實，並有黑二代入黨等嫌疑，才決定退回。蔡則回應，「妳的事情大家都在討論，回到制度面處理，秘書長會處理」。

蔡英文有行程需提前離席，在蔡離開前，黃露慧第二度發言，重複陳述王美惠所送入黨申請有疑義等。劉櫂豪則直接打斷說，不該把兩人紛爭帶到會場，且要講的都講過了，王也不在場，這樣秘書長很難處理。

黃露慧隨即回應，「這是我的發言時間，你不要阻礙我發言」，甚至提及「刀都架在我身上了，難道要讓刀子插進去嗎？」據悉，現場也有其他與會者聲援黃，表示劉櫂豪應讓人把話說完。

黃露慧會後表示，王美惠送來890份入黨資料，嘉義市黨部因為擔心有黑道人頭黨員問題，才發函黨中央希望協助調查。現在王美惠將這些申請都轉線上申請，但黨中央並不清楚地方生態，若避開地方審查會有問題，因此才在會議中提出。

王美惠受訪時表示，一切遵照黨章規定辦理，希望黃露慧不要再傷及黨的形象，也不要造成黨員對立，這件事情到此為止。

民進黨台北市黨部主委吳怡農說，台北市黨部將落實自繳黨費，絕不允許集體補單，中央跟地方的政策也必須一致。

台東縣黨部主委劉櫂豪表示，因牽扯個資問題，所以對有黑道背景入黨申請者的查核有難度，但不會因難而停止，一律會詳細清查。

另有媒體報導，國民黨依據臉書大數據分析，直指趙介佑因販毒引發的「民進黨黑風暴」，已是網路社群對民進黨討論最熱的事件。且對「黑道」的討論主要在黃承國與蔡英文，也讓民進黨內蔡英文所屬英系，成了這次民進黨陷黑化風暴的政治重災戶。

民進黨 蔡英文 風暴

上一則

雞排妹御用律師 捲賣淫坑40嫖客 醫師、富商被索上千萬

下一則

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

延伸閱讀

綠陷「黑風暴」 蔡英文會黨部主委 地方憂2022很難選

綠陷「黑風暴」 蔡英文會黨部主委 地方憂2022很難選
新聞評論／黨先於國？蔡總統護黨派高於愛民主

新聞評論／黨先於國？蔡總統護黨派高於愛民主
民進黨染黑 蔡英文道歉 藍營促解聘國策顧問黃承國

民進黨染黑 蔡英文道歉 藍營促解聘國策顧問黃承國
游盈隆轟：道歉連鞠躬都省略 蔡英文應辭黨主席

游盈隆轟：道歉連鞠躬都省略 蔡英文應辭黨主席

熱門新聞

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
一名男子自稱從中國福建開橡皮艇到台灣要投奔自由，2日凌晨在台中港碼頭被發現。（記者游振昇／翻攝）

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

2021-05-02 01:21
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這