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全數通過史上首次！法參院挺台參與國際 可能激怒北京

台灣新聞組／綜合報導
法國參議院以壓倒性票數通過挺台提案後，台駐法代表吳志中（右三）向提案的李察（右二）、葛里歐（右四）及多位長期挺台議員表達感謝。（圖：台灣駐法代表處提供）
法國參議院以壓倒性票數通過挺台提案後，台駐法代表吳志中（右三）向提案的李察（右二）、葛里歐（右四）及多位長期挺台議員表達感謝。（圖：台灣駐法代表處提供）

法國參議院6日晚間以304票贊成、無人反對的壓倒性票數，通過「台灣參與國際組織工作」決議案，法國外交部國務員也當場表達法國政府支持該項決議案，並會在國際組織表達此一立場。這是法國參議院首度就友台提案表決獲全數同意，多位法國議員形容是「歷史性的一刻」。

法國參議院共有323名參議員，除19人棄權、未投票外，其他304人全投下支持票，獲得跨黨派廣泛支持，有十位參議員連番上台發言表達對台灣的支持。

蔡英文總統昨感謝法國參議院跨黨派，及法國政府對於台灣參與國際社會的大力支持。外媒報導，這項表決結果可能會激怒北京。

法國參議院表決支持台灣參與國際組織提案，以304票贊成，零票反對的壓倒性結果通過...
法國參議院表決支持台灣參與國際組織提案，以304票贊成，零票反對的壓倒性結果通過，寫下台法關係歷史時刻。（中央社）

「支持台灣參與國際組織工作」決議，鼓勵法國政府持續以具體作為支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），是由參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐及日前遭到中國駐法大使致函要求取消訪台行程的友台小組主席李察等參議員提出。

提案人之一的葛里歐會後接受中央社專訪時強調：「這次是全數通過，真是寫下歷史了，顯示參議員有多支持台灣」。卡里奧梅蘭也說，這是一個「歷史性的投票」、「投票一致通過，這是非常罕見且重要的」；決議也向中國釋放了一個訊號，台灣並未被孤立。

台灣駐法國代表處也連夜剪接、翻譯參議院辯論過程中的精采片段，多位挺台議員熱血激昂的發言，連長年旅居法國的僑胞都說感動。

台灣駐法國前代表呂慶龍表示，這件事顯示法國政府、國會議員等各界過去一年因疫情，加上中國駐法大使盧沙野的另類作為，反而引起法國人反感。

台灣 參議院 參議員

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